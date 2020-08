Zgłosili rozbój uliczny, choć napadli ich w nielegalnym salonie gier

Pierwszy zawiadomienie o rozboju złożył obywatel Pakistanu. Policjantom powiedział, że doszło do niego we Włochach, ponieważ tam mieszka. Potem o przestępstwie powiadomił ursynowskich policjantów Białorusin.

- Pierwszy z pokrzywdzonych powiedział, że został napadnięty na ulicy przez czterech wyrostków z Ukrainy, którzy go pobili i zabrali mu paszport oraz pieniądze. Drugi jako miejsce rozboju wskazał salon gier hazardowych na Ursynowie. Tam miał zostać pobity przez dwóch obywateli Ukrainy, którzy zabrali mu smartfon i pieniądze - mówi oficer prasowy ursynowskiej policji Robert Koniuszy.

Funkcjonariusze ustalili jednak, że okoliczności przestępstwa były inne - obaj mężczyźni zostali pobici i okradzeni w salonie gier hazardowych nielegalnie prowadzonym przez dwóch Ukraińców. Jak zaznacza Koniuszy, Białorusin pracował w tym salonie i w dniu rozboju odwiedził go kolega Pakistańczyk.

- W pewnym momencie do salonu przyjechali dwaj mężczyźni w wieku 21 i 24 lat. Mieli pretensje, że ich białoruski pracownik podbiera im pieniądze z automatów do gier. Z tego powodu go pobili i zabrali kilkaset złotych oraz smartfon. Jego kolega również został pobity i stracił paszport oraz gotówkę - relacjonuje przebieg wydarzeń oficer.