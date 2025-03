"Uszkodzenia na niespotykaną dotąd skalę". Metro szacuje straty po wtargnięciu wandali

Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub części sieci albo linii, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu.

artykuł 254a Kodeksu karnego