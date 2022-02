"W środku dnia ukradli katalizatory z dwóch zaparkowanych aut"

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na warszawskim Ursynowie. Mieszkaniec jednego z bloków przy ul. Kazury w południe zauważył przez okno, jak na parking przyjechał volkswagen golf, z którego wysiedli dwaj mężczyźni i jeden z nich używając podnośnika hydraulicznego uniósł osobową dacię. - Mężczyzna zrobił to, żeby swobodnie dostać się do katalizatora, a następnie przy użyciu bezprzewodowej szlifierki kątowej wyciął go z układu wydechowego, po czym przekazał koledze, który wrzucił skradzioną część do swojego auta - tłumaczył podkomisarz Robert Koniuszy. - Chwilę później dokładnie to samo zrobił w hondzie. Mieszkaniec pobliskiego bloku obserwujący to, co się dzieje na parkingu, wezwał mundurowych, którzy w ciągu kilku minut pojawili się na miejscu - przekazał policjant.