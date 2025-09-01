Napastował pracownicę sklepu. Uderzył ochroniarza i groził mu nożem

33-latek został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa III

Policjanci z komisariatu w Ursusie zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał biegać po sklepie z nożem i grozić obsłudze sklepu.

"Mężczyzna w sposób wulgarny i niestosowny zwrócił się do ekspedientki, proponując jej czynności seksualne. Pracownik ochrony słysząc wszystko zwrócił mu uwagę, a wtedy mężczyzna stał się agresywny. Kilkakrotnie uderzył ochroniarza, a następnie wyjął nóż i groził jego użyciem" - poinformowała sierżant Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Zatrzymany przez świadka

Mężczyzna wybiegł ze sklepu, ale nie uciekł daleko. Zatrzymał go na parkingu świadek zdarzenia. "Wtedy agresor wyciągnął ponownie nóż i groził świadkowi jego użyciem. Funkcjonariusze policji przyjechali w czas. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany, a nóż został zabezpieczony jako dowód w sprawie" - przekazała sierżant Śliwka.

33-latek został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa III

33-latek został osadzony w policyjnej celi.

Został tymczasowo aresztowany

"Zgromadzony materiał dowodowy przez mundurowych oraz przesłuchania świadków pozwoliły na przedstawienie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota mężczyźnie zarzutu kierowania gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - podsumowała policjantka.

Zabezpieczony przez policjantów nóż Źródło: KRP Warszawa III