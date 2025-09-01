Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursus

Napastował pracownicę sklepu. Uderzył ochroniarza i groził mu nożem

33-latek został zatrzymany
33-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa III
Najpierw 33-latek ubliżył pracownicy sklepu, złożył jej niestosowną propozycję, następnie uderzył ochroniarza i groził mu nożem. Został zatrzymany na parkingu przez świadka. Usłyszał zarzuty, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci z komisariatu w Ursusie zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał biegać po sklepie z nożem i grozić obsłudze sklepu.

"Mężczyzna w sposób wulgarny i niestosowny zwrócił się do ekspedientki, proponując jej czynności seksualne. Pracownik ochrony słysząc wszystko zwrócił mu uwagę, a wtedy mężczyzna stał się agresywny. Kilkakrotnie uderzył ochroniarza, a następnie wyjął nóż i groził jego użyciem" - poinformowała sierżant Klaudia Śliwka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Zatrzymany przez świadka

Mężczyzna wybiegł ze sklepu, ale nie uciekł daleko. Zatrzymał go na parkingu świadek zdarzenia. "Wtedy agresor wyciągnął ponownie nóż i groził świadkowi jego użyciem. Funkcjonariusze policji przyjechali w czas. Napastnik został obezwładniony i zatrzymany, a nóż został zabezpieczony jako dowód w sprawie" - przekazała sierżant Śliwka.

33-latek został zatrzymany
33-latek został zatrzymany
Źródło: KRP Warszawa III

33-latek został osadzony w policyjnej celi.

Został tymczasowo aresztowany

"Zgromadzony materiał dowodowy przez mundurowych oraz przesłuchania świadków pozwoliły na przedstawienie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota mężczyźnie zarzutu kierowania gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - podsumowała policjantka.

Zabezpieczony przez policjantów nóż
Zabezpieczony przez policjantów nóż
Źródło: KRP Warszawa III

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP III

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaPrzestępczość w WarszawiePrzestępstwa
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Lotnisko w Radomiu wznowiło działanie
Okolice
Proces w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów, oskarżony Dariusz S.
Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Jest ruch prokuratury
Śródmieście
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
Mokotów
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu
Śródmieście
Zatrzymany w sprawie próby wymuszenia rozbójniczego
"Weszli na posesję, grozili podpaleniem domu". W środku były dzieci
Okolice
Prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie
Prezydent i pierwsza dama w mazowieckiej podstawówce
Okolice
Policja zatrzymała pięć osób po pobiciu na osiemnastce
W kominiarkach wpadli na "osiemnastkę", pobili uczestników
Okolice
Metro Kondratowicza
Utrudnienia w metrze. Pociągi nie dojeżdżały na Bródno
Targówek
Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Okolice
Z bronią i maczetą przyszedł po kebaba
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba
Okolice
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Blisko 280 tysięcy uczniów wróciło dziś do stołecznych szkół
Śródmieście
imageTitle
Podwójnie bolesna porażka Legii
Śródmieście
Noc, mgła
W mocy żółte alarmy. Na horyzoncie powrót burz, ulew i upału
METEO
Deportacja 29-latka
Groził podpaleniami, został deportowany. "Finał historii"
Praga Południe
Od początku lipca wpłatomaty mogą zatrzymać podejrzane banknoty
Wzięła duży kredyt i przelewała pieniądze. Była pewna, że tak je chroni
Okolice
Obwodnica Lipska jest już gotowa
Pierwsza z dziewięciu jest gotowa
Okolice
Warszawa, 10.08.1995. Kursujące z Warszawy do Piaseczna trolejbusy niebawem zostaną zlikwidowane. Nz. trolejbus linii nr 51
30 lat temu z ulic zniknęły "trajlusie"
Komunikacja
Sąd Rejonowy w Radomiu
Była policjantka drogówki skazana za próbę wyłudzenia odszkodowania
Okolice
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Włochy
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku
Okolice
samochod kierowca kobieta shutterstock_64769353.jpg
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
Okolice
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
Śródmieście
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Okolice
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Okolice
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Okolice
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Okolice
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki