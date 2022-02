Na dwa tygodnie zamkną rondo Sedlaczka. Rusza rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej

Przez dwa tygodnie drogowcy będą prowadzili rozbiórkę fragmentu wiaduktu Trasy Łazienkowskiej w rejonie ronda Sedlaczka. Oznacza to wyłączenie tego miejsca z ruchu. Wytyczone zostaną objazdy, co będzie wiązało się ze zmianami tras autobusów miejskich. Utrudnienia rozpoczną się w piątek w nocy.

Ratusz zapowiada, że prace będą prowadzone zarówno w ciągu tygodnia, jak i w weekendy. Mieszkańcy muszą spodziewać się też tego, że mogą toczyć się w późnych godzinach nocnych. Wszystko po to, by jak najszybciej zakończyć rozbiórkę tej części wiaduktu. Zakończenie tego etapu przewidziane jest w niedzielę, 20 lutego.

Objazd zamkniętego ronda Sedlaczka

Zamknięte rondo można ominąć na dwa sposoby. Pierwsza opcja to objazd Alejami Ujazdowskimi do ulic Belwederskiej, Gagarina i Czerniakowskiej. Druga opcja to przejazd Alejami Ujazdowskimi do Książęcej i Ludnej, a następnie skręt w Czerniakowską lub nieco dalej w ulicę Solec.