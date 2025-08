45. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyruszyła ze stołecznego kościoła św. Anny Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

We wtorek rano 45. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM) wyruszyła ze stołecznego kościoła św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w drogę do Częstochowy. Opuściła już plac Zamkowy. Jej tegorocznym hasłem przewodnim są słowa "Napełnieni Duchem Świętym".

Początek pielgrzymki obserwował Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Pierwsi wychodzili żołnierze, cała orkiestra. Uczestnicy pielgrzymki wychodzili grupami, każda śpiewała swoje pieśni. Całość asekurowali organizatorzy na rowerach oraz policja. Jest bardzo dużo młodych ludzi, charakterystyczne jest to, że większość ma karimaty na plecach. Jest też sporo dorosłych, z małymi dziećmi, także niemowlakami w wózkach. Panuje sympatyczna i kolorowa atmosfera - opisał reporter.

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna opuściła plac Zamkowy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

- Chcemy nasze życie oprzeć nie na własnych siłach, ale na mocy Bożej i odkrywając w tym roku jubileuszowym, że jesteśmy pielgrzymami nadziei, nieść innym radość Ewangelii - powiedział, witając pątników, przewodnik WAPM i rektor kościoła akademickiego ks. Mateusz Gawarski.

"To nie wakacyjna przygoda czy życiowy challenge, ale rekolekcje"

- Najważniejsze jest, aby od samego początku to, na co się decydujecie, było rekolekcjami. Nie wakacyjną przygodą. Nie tylko życiowym challengem, który pomoże zbadać, jaka jest nasza wydolność fizyczna, psychiczna i duchowa. Ale przede wszystkim, żeby od początku to były rekolekcje, to znaczy pozbieranie się na nowo - powiedział w homilii abp Adrian Galbas. I dodał, że trzeba także "podziękować sobie, Panu Bogu, ludziom, którzy pomagają być scalonym, być zjednoczonym jakoś wewnętrznie".

Podkreślił, że fundamentem pojednania się, scalenia wewnętrznego, jest Słowo Boże. - Nie można się pojednać w oparciu o cokolwiek. Można się pojednać tylko w oparciu o Słowo Boże, ponieważ tam jest pokazany nasz obraz, który Bóg chciałby w nas widzieć - powiedział hierarcha.

- Słowo Boże jest jak lustro, które pokaże mi mnie samego dzisiaj bez makijażu, bez przebrań, bez maski, takiego jakim jestem. To jest droga do pojednania. To jest droga do spotkania - wskazał.

Przywołując przykład Piotra Apostoła zwrócił uwagę, że "w każdym człowieku ściera się wiara z niewiarą". - Nie jest tak, że jestem zawsze wierzący. I nie jest tak, że jestem zawsze niewierzący. Niewierzący człowiek ma przebłyski bycia wierzącym. A nawet nie przebłyski, tylko dużo więcej. A wierzący ma czasami długie etapy bycia de facto niewierzącym - zwrócił uwagę duchowny. I jak dodał, tym co nas wtedy ratuje w bezsilności jest uznanie, że "ja nie jestem Bogiem".

Planuje przez kilka dni towarzyszyć pątnikom w drodze

Nawiązując do hasła pielgrzymki "Napełnieni Duchem Świętym" abp Galbas zachęcił pątników, aby powrócili pamięcią do sakramentu bierzmowania.

- Przypomnijcie sobie ten moment, kiedy zostałaś napełniona Duchem Świętym, (...) moment, o którym mogę powiedzieć, to był moment mojego nawrócenia, moment, kiedy odkryłem Jezusa nie jako rzeźbę, nie jako dwie sylaby, nie jako przykład do kazania, tylko to że On jest Bogiem. (...) Co znaczy, że jestem napełniony Duchem Świętym? - zachęcał do refleksji abp Galbas.

Zapowiedział, że planuje przez kilka dni towarzyszyć pątnikom w drodze na Jasną Górę. - Mam takie postanowienie, że oprócz dzisiejszego i jutrzejszego dnia, kiedy jest inauguracja nowego prezydenta, chciałbym być na warszawskich pielgrzymkach. (...) Jest ich cztery, więc z każdą chciałbym pójść dzień, dwa, jak nam się uda - powiedział metropolita warszawski.

Zachęcił także do odnowienia relacji z Matką Bożą. "Ona bardzo pomoże wam przeżyć rekolekcje, pozbierać się od nowa" - zaznaczył.

300 kilometrów do pokonania

W ramach 45. WAPM na pątniczy szlak wyszły we wtorek ze stolicy ponad 2 tysiące pielgrzymów świeckich, a kolejni dołączą na trasie do Częstochowy. 14 sierpnia wraz z grupą wojskową i Pielgrzymką Rowerową, dojdzie ponad 3 tysiące pątników – oceniają organizatorzy pielgrzymki akademickiej.

W warszawskiej pielgrzymce akademickiej idzie 15 grup, z których każda związana jest z określoną parafią, duszpasterstwem lub duchowością zakonną, oraz grupa wojskowa.

Trasa akademickiej pielgrzymki to około 300 kilometrów; codziennie do pokonania jest około 35-40 kilometrów w pięciu-sześciu etapach. Jej uczestnicy wyruszyli z placu Zamkowego i przejdą ulicami: Senatorską, Elektoralną, Chłodną, Żelazną, aleją Solidarności, Lesznem i Górczewską w stronę granicy miasta. Przemierzą szlak, przechodząc przez 52 parafie, pięć diecezji i zatrzymają się w około 132 wsiach. Droga wiedzie m.in.: przez Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Smardzewice, a tuż przed Jasną Górą – Mstów i Przeprośną Górkę.

Ze stolicy we wtorek wyruszyła na Jasną Górę także Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza, w ramach której rokrocznie idzie Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin. Wyjdzie również 34. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin.

Trasy pielgrzymek

Uczestnicy 42. Warszawsko-Praskiej Pieszej Pielgrzymki wyruszyli o godzinie 8.30. Marsz do Częstochowy na Jasną Górę rozpoczęli na ulicy Rodziewiczówny, a dalej ulicami: Ostrobramską, Płowiecką, Traktem Lubelskim i Wałem Miedzeszyńskim w kierunku Otwocka.

W środę w trasę ruszą uczestnicy 314. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Wyruszą około godziny 7.20 spod kościoła na rogu ulic Długiej i Freta. Przejdą ulicami: Nowomiejską, Podwalem, Senatorską, Elektoralną, Chłodną, Towarową, Grójecką i aleją Krakowską w kierunku Raszyna. Granicę miasta planują przekroczyć około godziny 10.00.

Szczyt pielgrzymkowy co roku przypada w Polsce w sierpniu. Większość pątników uda się na Jasną Górę, która od XVII wieku pozostaje centrum duchowym Kościoła katolickiego w Polsce. Ze stolicy do Częstochowy wyjdzie sześć pielgrzymek.

Z danych biura prasowego Jasnej Góry wynika, że w ubiegłym roku dotarło tam ponad 4 mln pielgrzymów. Rok wcześniej – w 2023 r. – było 3,6 mln, a w 2022 r. – 2,5 mln. Z kolei w 2019 r. Jasną Górę odwiedziło 4,4 mln wiernych. W pielgrzymkach pieszych, rowerowych, biegowych i konnych dotarło ponad 101 tys. pątników z tego 92 tys. stanowili uczestnicy 237 pieszych pielgrzymek. W 2023 r. było 77,5 tys. pątników, zaś w 2019 r. – 133 tys.