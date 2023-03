Z pasa do skrętu chcieli jechać prosto. Na czerwonym. "Niewiele brakowało, by doszło do karambolu"

"Skrzyżowanie na ul. Modlińskiej w Warszawie i nieodpowiedzialne zachowanie kierowców zarejestrowane kamerą CANARD - trzech prowadzących pasem do skrętu, mimo czerwonego światła, pojechało prosto. Niewiele brakowało, by doszło do karambolu" - czytamy na Facebooku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Niebezpieczne manewry na Modlińskiej

Centrum opublikowało także wideo. Zaczyna się dziwnie. Pasażer srebrnego auta, które zmienia pas na przejściu dla pieszych, stoi w szyberdachu, opierając się rękoma o dach. Ale to nie on jest głównym bohaterem nagrania.

W tym samym momencie czarny samochód dojeżdża do końca pasa do skrętu w lewo i próbuje wepchnąć się na pas do jazdy prosto. Taki sam manewr zamierza wykonać dwóch innych, jadących tuż za nim kierowców, wszyscy - na czerwonym świetle. Na nagraniu widać też, że wcześniej, inny kierujący - jadący z kolei pasem do jazdy na wprost - zaczął odbijać w lewo, ale w porę się zorientował, że nie jest to dobry pomysł.