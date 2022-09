Prawie zmiótł dziecko na pasach. Policja wciąż ustala, kto kierował

Autobus zatrzymuje się, by przepuścić dziewczynkę na hulajnodze. Kierowca seata to lekceważy i przejeżdża obok, niemal zmiatając dziecko z pasów. Stołeczna policja ma dane właściciela pojazdu, ale nie wie, kto nim kierował.

Przypomnijmy: chodzi o sytuację z czwartku, 8 września. Pani Katarzyna, kierująca miejskim autobusem linii numer 181, przejeżdżała rankiem przez ulicę Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu. Jak opowiadała redakcji Kontaktu 24, zatrzymała pojazd, by przepuścić stojącą na przejściu dziewczynkę na hulajnodze. W tym momencie z dużą prędkością ominął ją osobowy seat, który - jak wskazała - minimalnie ominął dziecko i niemal zmiótł je z pasów.

Mogło dojść do tragedii. Co na to policja?

- Zobaczyłam stojące przed przejściem dla pieszych dziecko. Zatrzymałam się, żeby je przepuścić. Jak dziewczyna wjechała na pasy i dotarła do drugiego pasa jezdni, w tym momencie z dość dużą prędkością ominął mnie osobowy seat, dosłownie minimalnie omijając to dziecko - relacjonowała kobieta. Opisywała też, że dziewczynka była przerażona, miała łzy w oczach. Pani Katarzyna uspokoiła dziewczynkę, która - jak się okazało - była w drodze do szkoły.

Kierowca seata nie zareagował i zignorował panią Katarzynę. Ta musiała jechać dalej, ale podkreśliła, że całe zajście zgłosiła policji. Zapytaliśmy więc Komendę Stołeczną Policji, na jakim etapie są czynności w tej sprawie. Jak się okazało - na dość wczesnym. - Ustalony został właściciel samochodu, który został wezwany na komendę. Teraz policjanci ustalają, kto siedział za kierownicą w momencie tego zdarzenia - przekazała nam we wtorek Gabriela Putyra z zespołu prasowego KSP.

Nowy taryfikator i większe kary za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

Od soboty za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca może dostać nawet 15 punktów karnych. Dotychczas maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosiła 10. Na liście znalazło się m.in.: omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście.

Autor:katke/r

Źródło: Kontakt 24, tvnwarszawa.pl