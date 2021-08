Jechał na hulajnodze ruchliwą ulicą. "Bez kasku, w słuchawkach, zupełna brawura"

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie przedstawiające mężczyznę na elektrycznej hulajnodze, który jedzie trzypasmową ulicą Hynka w Warszawie. Mężczyzna miał na uszach słuchawki. Beztrosko omijał samochody i zmieniał pasy. - Kierowcy zwalniali, pukali się po głowie. Wołali, by zjechał z ulicy - mówi autor nagrania.

Nagranie, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, przedstawia mężczyznę jadącego elektryczną hulajnogą na ulicy Hynka we Włochach w Warszawie. Widać na nim, jak hulajnogista najpierw jedzie przy prawej krawędzi dwupasmowej ulicy. Kiedy droga rozszerza się o kolejny pas, mężczyzna omija samochody ze środkowego pasa i wjeżdża na prawy, po czym z powrotem wraca na środkowy. Nie ma głowie kasku, ale ma słuchawki. Zdaniem autora wideo, pana Dariusza, sytuacja miała miejsce we wtorek około godziny 20.15.

- Zobaczyłem go na ulicy Hynka, gdy wyjeżdżałem ze stacji paliw. Kierowcy zwalniali, zmieniali pas, pukali się po głowie. Wołali, by zjechał z ulicy. Jechał szybko, myślę, że z prędkością 50-60 kilometrów na godzinę. Modliłem się, żeby się nie przewrócił, bo wtedy nawet kilka samochodów mogłoby go potrącić. A ten bez kasku, w słuchawkach, zupełna brawura - relacjonował pan Dariusz.