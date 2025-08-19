Logo TVN Warszawa
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił szósty przetarg na remont sześciu stołecznych ulic. Ciężki sprzęt pojawi się w pięciu dzielnicach. Skorzystają nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie komunikacji miejskiej. W ramach planowanych prac na Białołęce wyznaczony zostanie buspas.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, w pierwszej połowie roku ogłoszono w sumie pięć przetargów na remonty kilkudziesięciu ulic w całym mieście. Złożone oferty okazały się niższe niż założono w budżecie. Zaoszczędzone pieniądze drogowcy chcą przeznaczyć na kolejne remonty, stąd kolejny ogłoszony w tym roku przetarg.

"Zaplanowaliśmy w jego ramach wymianę nawierzchni na sześciu ważnych i dużych ciągach komunikacyjnych w pięciu dzielnicach. Teraz poznaliśmy nadesłane oferty, które – jak w poprzednich przetargach – również są dobre. Wybrany wykonawca lub wykonawcy po podpisaniu umowy na przeprowadzenie remontu każdej z nich będą mieli dwa miesiące" - podał ZDM.

Frezowanie we Włochach i na Ursynowie

Dwie z sześciu wspomnianych ulic znajdują się w dzielnicy Włochy. Pierwsza to aleja Krakowska, gdzie zaplanowano remont dwóch odcinków. Nowa nawierzchnia pojawi się na jezdni zachodniej między ulicami Szyszkową a Sworzniową oraz na obu jezdniach od ul. Na Skraju do łącznika z ul. Stoicką. "Mamy pięć ofert na wykonanie tych prac. Rozpoczynają się od niecałych 2,9 mln zł, a kończą na ponad 4 mln zł" - wskazuje ZDM.

Ciężki sprzęt pojawi się też na ul. Hynka na odcinku od al. Krakowskiej do Żwirki i Wigury, gdzie remont przejdzie jezdnia północna. To kontynuacja prac, w ramach których wymianę nawierzchni przeszła południowa jezdnia. W tym przypadku ofert jest sześć – od blisko 3,4 mln zł do niecałych 4 mln zł.

Z kolei do frezowania ul. Rosoła na Ursynowie zgłosiło się siedem firm. Najtańsza oferta wynosi niecałe 3,6 mln zł, a najdroższa ponad 4,6 mln zł. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą na wschodniej jezdni między ulicami Ciszewskiego a skrzyżowaniem z ulicami Panoramiczną i Wesołą, które także zostanie wyremontowane. Dalej w stronę ul. Płaskowickiej – na wysokość bloku przy ul. Nowoursynowskiej 139 – roboty zaplanowano na obu jezdniach.

Nowy asfalt w Śródmieściu i na Woli, na Białołęce buspas

Cztery oferty dotyczą remontu w ciągu ulicy Słomińskiego, od niecałych 2,5 mln zł do nieco ponad 3,3 mln zł. "Nowy asfalt położymy na południowej jezdni między rondem Zgrupowania AK 'Radosław' a Dworcem Gdańskim. Prace przeprowadzimy w porozumieniu z Tramwajami Warszawskimi, które prowadzą remont torowiska wzdłuż ulicy" - wskazuje ZDM.

Natomiast na Woli wyremontowany zostanie fragment Górczewskiej. Chętne na przeprowadzenie remontu są cztery firmy. Najniższa oferta opiewa na trochę ponad 2,8 mln zł, zaś najwyższa na niecałe 4,2 mln zł. Frezowanie odbędzie się na obu jezdniach między al. Prymasa Tysiąclecia a skrzyżowaniem – na którym także pojawi się nowa nawierzchnia – z ulicami Elekcyjną i Deotymy. W ramach prac odnowiony zostanie przystanek autobusowy Metro Młynów 02.

Ostatnia z ulic wyznaczona do remontu to Modlińska. Tutaj również zgłosiły się cztery firmy. Ich oferty rozpoczynają się od niecałych 7,9 mln zł, a kończą na blisko 9,3 mln zł. Wymianę nawierzchni zaplanowano na zachodniej jezdni białołęckiej arterii między ulicami Światowida (południowym wylotem) a Mehoffera. Na wyremontowanym odcinku wyznaczony zostanie buspas.

Autorka/Autor: dg

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki