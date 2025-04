Wraca ruch na drugą nitkę Belwederskiej i Sobieskiego

Parking pod placem Powstańców Warszawy Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Dobra wiadomość dla kierowców podróżujących przez Mokotów. Przed weekendem ruch wróci na drugą nitkę Belwederskiej i część Jana III Sobieskiego, zamkniętą w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa.

Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa, po niedawnym asfaltowaniu ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego, otworzą zamkniętą dotąd jezdnię.

Od nocy z czwartku na piątek, z 17 na 18 kwietnia, kierowcy pojadą obydwoma jezdniami – od Gagarina i Spacerowej do Idzikowskiego. Zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniach z: Gagarina i Spacerową; Dolną i Chełmską; van Beethovena oraz Idzikowskiego.

Na ulicy Belwederskiej, z obu stron skrzyżowania z Gagarina i Spacerową, kierowcy będą mieli po trzy pasy: do jazdy prosto lub w prawo, do jazdy prosto i lewoskręt. Ze Spacerowej kierowcy pojadą dwoma pasami prosto lub dwoma w prawo w stronę Wilanowa. Otwarty zostanie skręt w lewo z Gagarina w stronę Wilanowa. Oprócz tego kierowcy pojadą prosto lub w prawo.

Na ulicy Grottgera wróci jeden kierunek ruchu – w stronę Pogodnej. Na fragmencie Pogodnej, gdzie do tej pory był ruch dwukierunkowy, kierowcy pojadą tylko w stronę Zajączkowskiej. A z Zajączkowskiej wyjadą w prawo na ulicę Spacerową.

Otwarcie jezdni ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego Źródło: Infoulice Warszawa

Drogowcy wyasfaltowali połączenie ulicy Dolnej z Chełmską, Belwederską i Jana III Sobieskiego. Na skrzyżowaniu wróci ruch we wszystkich kierunkach. Z kolei z Jana III Sobieskiego, zarówno od strony Wilanowa jak i centrum, będą wyznaczone osobne pasy do skrętu w van Beethovena. Na jezdni w stronę Wilanowa będzie zamknięty pas do skrętu w lewo, w ulicę Idzikowskiego do alei Witosa. Kierowcy pojadą prosto lub skręcą w prawo. Od strony Wilanowa będzie jeden pas prosto i jeden prosto lub w prawo. Nie będzie skrętu w lewo, w Idzikowskiego do Puławskiej. Na tym skrzyżowaniu jadący w stronę Wilanowa przejadą na drugą, wspólną jezdnię. Wyjazd z obu stron Idzikowskiego na ulicę Jana III Sobieskiego będzie dwoma pasami w każdym kierunku.

Możliwy przejazd Białobrzeską

W nocy z czwartku na piątek zmiany będą wprowadzone także na budowie linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Postęp prac umożliwia już otwarcie przejazdu ulicą Białobrzeską od strony Opaczewskiej. Tak jak przed zamknięciem, kierowcy będą mogli wyjechać na Bitwy Warszawskiej 1920 roku jednym pasem w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Na Białobrzeskiej od strony Sokołowskiego "Grzymały" ruch pozostanie taki sam. Z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nie będzie można skręcić w lewo w Białobrzeską – zarówno od strony Alej Jerozolimskich jak i od Grójeckiej. U zbiegu z ulicą Białobrzeską kierowcy przejadą z jednej jezdni ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na drugą (południową). Tędy dojadą do Grójeckiej i Banacha. Nie zmieni się ogólna zasada ruchu: tak jak do tej pory, będą mieli po jednym pasie ruchu na kierunek.

Otwarty przejazd ulicą Białobrzeską Źródło: Infoulice Warszawa

Na swoją stałą trasę wrócą autobusy linii 157, czyli z pętli Szczęśliwice w kierunku Gwiaździstej pojadą ulicami: Dickensa, Białobrzeską i Kopińską. W przeciwnym kierunku będą kursowały od Kopińskiej ulicami: Białobrzeską, Opaczewską i Szczęśliwicką. Na pętli Szczęśliwice pozostaną autobusy linii 208, a linii 521 będą kursowały między Falenicą a Dworcem Centralnym. Kursowanie tramwajów linii: 1, 7, 14 i 25 oraz autobusów 154, 167, 191, 414 oraz N01 i N43 pozostaje bez zmian. Pętla tramwajowa Banacha pozostaje zamknięta.

Nowy asfalt na Mazowieckiej

"Zmiany, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone na Mazowieckiej poprawiły między innymi dojazd do nowo otwartego parkingu pod placem Powstańców Warszawy" - podał ratusz w komunikacie. Teraz drogowcy układają tam nowy asfalt i zmieniają zasady parkowania.

Prace rozpoczęli w poniedziałek o świcie, a zakończą w piątek, 18 kwietnia, do godziny 14.00. W tym czasie Mazowiecka będzie nieprzejezdna na całej długości, podobnie plac Małachowskiego.

Remont ulicy Mazowieckiej Źródło: Infoulice Warszawa

Ulice Traugutta i Kredytowa stracą połączenie z Mazowiecką. Aby ułatwić dojazd mieszkańcom, część ulicy Kredytowej – między placami Dąbrowskiego i Małachowskiego – stanie się dwukierunkowa. Z tego powodu zostanie wygrodzone kilka miejsc parkingowych w sąsiedztwie Muzeum Etnograficznego.

Autobusy linii 107 będą kursowały objazdem.

Przebudowa Chodeckiej

Miejscy drogowcy dokończą także przebudowę ulicy Chodeckiej. We wtorek, 15 kwietnia, około godziny 9.00 zamkną odcinek pomiędzy ulicami Wyszogrodzką a Balkonową. Objazdy poprowadzą Wyszogrodzką do Rembielińskiej lub Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego do Kondratowicza.

Od ulicy Matki Teresy z Kalkuty Chodecka zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z Balkonową. Wyjazd z Balkonowej będzie tylko w prawo. Z kolei kierowcy jadący od Kondratowicza skręcą w Wyszogrodzką. Prosto pojadą wyłącznie dojeżdżający do posesji Chodecka 1 i 4. Na Wyszogrodzkiej przed Chodecką stanie nakaz skrętu w lewo.

Zamknięty fragment ulicy Chodeckiej Źródło: nfoulice Warszawa

Połączenie z Chodecką straci ulica Żuromińska. Kierowcy wyjadą w kierunku Groera lub Bolivara. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do wakacji.

Autobusy linii 212 zmienią trasę. Nie będą kursowały ulicami Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką i Kondratowicza, ale pojadą bezpośrednio św. Wincentego.