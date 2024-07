Nowy buspas na ul. Głębockiej powstanie w obu kierunkach. W stronę Bródna na odcinku od przystanku "CH Targówek" 03 do ul. Kondratowicza . W drugą stronę zacznie się za skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborską i zakończy na wysokości wspomnianego przystanku .

Zwężenie na czas budowy

W piątek, 26 lipca, około godziny 22 jezdnia ul. Głębockiej od ronda przy Trasie Toruńskiej do wjazdu na teren centrum handlowego zostanie zwężona o jeden pas. Na rondzie będzie jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w lewo.