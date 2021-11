Decyzja środowiskowa dla budowy S7 utrzymana. "Zielone światło do pozyskania finansowania"

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa - Kiełpin - przekazał warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Daje to drogowcom zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji.

Harmonogram prac na razie nieznany

Przekazała, że ponadto zobowiązał GDDKiA do przeprowadzenia badań poziomu hałasu w terminie 12 miesięcy od dnia oddania trasy do ruchu i przedstawieniu jej wyników do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 18 miesięcy od dnia oddania drogi do użytku.