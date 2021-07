Na autostradzie A2 z ciężarówki spadła blacha. Korki w kierunku Warszawy

- Ze wstępnych informacji wynika, że z auta dostawczego spadła blacha, która utrudniała przejazd. Zgłoszenie otrzymaliśmy ok. godz. 13.35. Przekazaliśmy to do służb autostradowych. Chodzi o kierunek na Warszawę - przekazała nam tuż przed 15 kom. Karolina Kańka z pruszkowskiej policji. - Otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie ta blacha uszkodziła inną naczepę. Nikomu nic się jednak nie stało. Policjanci jadą na miejsce. Są utrudnienia w kierunku Warszawy.