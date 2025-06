Prace drogowców na czterech ważnych ulicach stolicy. Zaczną w środę

Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: ZDM

Frezowana będzie jedna z głównych arterii Gocławia. Ulica Bora-Komorowskiego zostanie pokryta nową nawierzchnią na odcinku od Afrykańskiej do Abrahama. Prace potrwają od środy, 18 czerwca, od około godziny 22 do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 4.

Od strony wiaduktu nad aleją Stanów Zjednoczonych znak zakazu ruchu zostanie ustawiony za skrzyżowaniem Saskiej z Lotaryńską. Dalej prosto będą mogli pojechać tylko mieszkańcy budynków przy Egipskiej. Będzie można przejechać prosto między Abrahama a Meissnera. Objazd został wyznaczony ulicą Wał Miedzeszyński.

W czasie remontu również autobusy linii: 111, 123, 147, 507 i 509, a także nocne N02, N22 i N72 będą kursowały objazdami.

Frezowanie na Gocławiu Źródło: Infoulice Warszawa

Prace na ulicy Kościuszkowców

Drogowcy wymienią także nawierzchnię ulicy Kościuszkowców w Marysinie. Roboty rozpoczną się w środę, 18 czerwca, około godziny 22 i potrwają do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 5. Ulica będzie zamknięta od Czecha do Karpackiej. Z Kajki kierowcy będą musieli skręcić w Czecha, a z Czecha nie będzie skrętu w Kościuszkowców. Od Korkowej zapory zostaną ustawione za Bychowską. Skrzyżowanie z Karpacką będzie zamknięte. Objazdy poprowadzą ulicami Kaczeńca i Łysakowską.

Autobusy linii 115 pojadą zmienioną trasą.

Kościuszkowców z nowym asfaltem Źródło: Infoulice Warszawa

Wymiana nawierzchni ulicy Kasprzaka

Także w środę, ale po godzinie 22:30 rozpocznie się remont na ulicy Kasprzaka. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku centrum, od Bema do Płockiej. Do poniedziałku, 23 czerwca, do godziny 4:00 na rondzie Tybetu prosto w ulicę Kasprzaka będzie prowadził tylko jeden pas. Kierowcy, którzy dojadą do skrzyżowania z Bema, będą musieli skręcić. Wyjątkowo zostanie dopuszczony tam skręt również w lewo. Utrudnienia będzie można ominąć ulicą Górczewską lub aleją Prymasa Tysiąclecia i dalej Wolską i Płocką.

Tym drugim objazdem - tylko w kierunku ronda Daszyńskiego i Konwiktorskiej - pojadą także autobusy linii 105 i 178.

Wymiana nawierzchni na Kasprzaka Źródło: Infoulice Warszawa

Naprawa prawego pasa Pułkowej

Z kolei w piątek, 20 czerwca, o godzinie 6 rozpocznie się wymiana nawierzchni prawego pasa jezdni ulicy Pułkowej w kierunku centrum. Aby nie utrudniać powrotów z długiego weekendu, asfaltowanie zakończy się wcześniej niż zazwyczaj. Roboty potrwają do niedzieli, 22 czerwca, do godziny 12. W czasie prac nitka w stronę centrum będzie zamknięta od skrzyżowania z Dziwożony do ulicy Wóycickiego. Kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią prowadzącą w stronę Łomianek. Będą tu mieli po jednym pasie w każdą stronę. Na skrzyżowaniach Pułkowej z Wóycickiego i Dziwożony będzie można skręcić w każdym kierunku.

Naprawa prawego pasa Pułkowej Źródło: Infoulice Warszawa

