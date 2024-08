Po zderzeniu wpadł na chodnik, niszcząc latarnie i ogrodzenie. Kierowca uciekł, trwają poszukiwania

Kobieta z dzieckiem w wózku wychodziła ze sklepu

Dotarliśmy do nagrania z kamery monitoringu zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania. Na filmie nie widać momentu zderzenia pojazdów. Za to dokładnie zarejestrowane jest to, co dzieje się później z elektrycznym autem firmy kurierskiej. Sunie bokiem, słychać pisk opon. Najpierw wjeżdża na chodnik, przodem uderza w betonowy słup, łamiąc go. Samochód dalej się obraca, jego tył uderza w stalowe przęsło ogrodzenia, przewraca je, niszcząc również murowaną konstrukcję.