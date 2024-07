Do działań będą wykorzystane oznakowane i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

Niebezpieczna prędkość

Do wypadków drogowych dochodzi zazwyczaj na skutek naruszenia przez kierowców obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a szczególnie niedostosowania prędkości do warunków drogowych. "To właśnie z tego powodu, każdego roku kierujący jadący zbyt szybko powodują zdarzenia, które pochłaniają ponad 1/3 wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych" – podkreślił przedstawiciel mazowieckiej policji.