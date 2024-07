Podpisali umowę, która "przełoży się na bezpieczeństwo na drogach Warszawy"

Na środowej konferencji w siedzibie Komendy Stołecznej Policji zawarte zostało porozumienie w sprawie kontroli przewozów i licencji na przewozy taksówkami. Dokument podpisali prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz komendant stołeczny policji insp. Dariusz Walichnowski.

"O bezpieczeństwo staramy się dbać w sposób interdyscyplinarny"

Komendant stołeczny policji insp. Dariusz Walichnowski podkreślił, że dbałość o bezpieczeństwo powinno odbywać się w ramach szerszej koalicji. - To nie tylko policja i inne służby mundurowe stoją na straży bezpieczeństwa i je kształtują na co dzień. Dzięki samorządom taka koalicja jest możliwa i to ona jest gwarantem tego, że o to bezpieczeństwo będziemy dbali profesjonalnie. To porozumienie, które zawieramy jest jednym z przejawów tego, że o bezpieczeństwo dbamy i staramy się dbać w sposób interdyscyplinarny, a to jest niezwykle ważne - zaznaczył inspektor.