Tragiczny wypadek pod Wyszkowem. Auto rozerwane, kierowca nie przeżył

Do wypadku doszło około godziny 17 na drodze krajowej numer 62 w miejscowości Kamieńczyk, na trasie między Wyszkowem a Łochowem. Z relacji wyszkowskiej policji wynika, że zderzyły się osobowe bmw i dostawczy peugeot.

"Do szpitala z obrażeniami został przewieziony kierowca bmw. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca peugeota. Pomimo akcji ratowniczej oraz reanimacji lekarz stwierdził zgon mężczyzny" - informuje na Facebooku Damian Wroczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Rozerwany tył auta dostawczego

Jak mówi nam Sławomir Pietrzak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, samochód dostawczy wypadł po zderzeniu z jezdni biegnącej po nasypie i wjechał do rowu. - Pojazd był tak mocno rozbity, że nie było konieczności używania narzędzi hydraulicznych, by ewakuować kierowcę. Został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Niestety wkrótce stwierdzono jego zgon - informuje.