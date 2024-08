Cysterna zderzyła się z autem osobowym, zaczęła płonąć

Jedna osoba ucierpiała w wypadku pod Płońskiem. Doszło tam do zderzenia cysterny i auta osobowego. Samochód ciężarowy stanął w płomieniach, na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży. Trasa przez wiele godzin była zablokowana.

- Do zdarzenia doszło około godziny 19:20 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 632 z drogą powiatową relacji Joniec-Płochocin. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. Była to cysterna oraz pojazd osobowy nissan Murano. Cysterną kierował 33-letni mężczyzna. Natomiast w osobówce znajdowały się dwie osoby, obie po 55-lat i byli to obcokrajowcy - przekazał asp. sztab. Artur Balcerski, asystent Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Płońsku.