"Miał zielone światło, nagle zauważył, że na przejście dla pieszych wtargnął mężczyzna"

Kierowca forda potrącił pieszego na przejściu w Jabłonnie. Poszkodowany trafił do szpitala. Z ustaleń policjantów wynika, że pieszy był pijany, prawdopodobnie wtargnął na przejście.

W poniedziałek 22 lipca, około godziny 22:40, strażacy pojechali do wypadku na przejściu dla pieszych w miejscowości Jabłonna, na drodze krajowej numer 61. Doszło tam do potrącenia pieszego. "Osoba poszkodowana potrącona przez samochód osobowy po przebadaniu została zabrana do szpitala" - poinformowała w komunikacie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.