Drugie podejście do przetargu na zielone Aleje Jerozolimskie. W pierwszym oferty były za drogie

Jak informowaliśmy w połowie lipca, w poprzednim przetargu do realizacji zadania zgłosiły się cztery firmy: Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania, Biuro Projektów Metroprojekt z Warszawy, Progreg z Krakowa i Safege z Warszawy. Oferty mieściły się w przedziale od 3,6 do 5,8 miliona złotych. Wszystkie okazały się jednak zbyt wysokie w stosunku do zakładanego budżetu. Jak czytaliśmy w uzasadnieniu decyzji, "ceny przekraczają kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zamówienia. Zamawiający informuje, że nie posiada dodatkowych środków na realizację zamówienia".

Zarząd Dróg Miejskich zdecydował o powtórzeniu postępowania. Jak poinformował w poniedziałek ratusz, chodzi o przygotowanie projektu całkowitej przebudowy Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle'a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego.

Projekt nowej przestrzeni na tym dwukilometrowym odcinku powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. "Projekt opracowany przez ZDM ma zostać wykorzystany w procesie przebudowy linii kolejowej tak, aby wprowadzić zmiany nad tunelem średnicowym zamiast odtwarzania stanu istniejącego. Termin realizacji inwestycji będzie więc uzależniony od harmonogramu prac kolejowych" - czytamy w komunikacie ratusza. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 23 sierpnia.

Zapytaliśmy ZDM o to, czy w drugim przetargu są jakieś zmiany. - Zakres jest ten sam, jaki był w pierwszym przetargu. Są jedynie drobne zmiany proceduralne, jeśli chodzi o wybór oferty, plus uwzględnienie pytań, jakie padły w tym pierwszym przetargu - zapewnił nas rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

W połowie lipca drogowcy uspakajali, że przetarg nie jest zagrożony, a na projekt zabezpieczone jest 1,5 miliona złotych w budżecie. Mikołaj Pieńkos z ZDM precyzował jednak, że to kwota szacowana na wstępnym etapie. Podkreślał też, że chodzi o generalną przebudowę dużego odcinka w ścisłym centrum, w tym przebudowę torowiska, kilkunastu sygnalizacji czy projekt przejścia podziemnego. Drogowcy oszacowali, że to wszystko może kosztować około trzech-czterech milionów złotych, ale trudno im przewidzieć cenę dokładnie, bo nie mają porównania z innymi podobnymi inwestycjami. Po unieważnieniu pierwszego przetargu był też plan, by na najbliższej sesji rady miasta zapowiadanej na 26 sierpnia, poprosić radnych o dodatkowe pieniądze na projekt.

Urzędnicy zapowiadają, że Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości trzech metrów po obu stronach. Jezdnia w każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do parkowania. Pojawią się też zielone nasadzenia.

Docelowo zamiast ronda Dmowskiego i rodna de Gaulle'a powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli odzyskać przestrzeń dla pieszych i poprawić przesiadki. W obu lokalizacjach pojawią się naziemne przejścia dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości "Domu Partii" (drugie dojście do przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka. Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone i poszerzone tak, aby zapewnić jak największy komfort pasażerom i ułatwić przesiadki.

Przebudowa Alej Jerozolimskich to jeden z elementów Nowego Centrum Warszawy. To, jak czytamy: "Program przemiany centralnych ulic stolicy, by nabrały charakteru wygodnej, przyjaznej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej". W ubiegłym roku w ramach przebudowany został centralny odcinek al. Jana Pawła II wraz z rondem Czterdziestolatka, a w ciągu najbliższego pół roku zmiany przejdzie rondo Dmowskiego.

Ratusz przypomina, że obecnie trwają też prace na placu Pięciu Rogów i zachodniej części centralnego odcinka ul. Marszałkowskiej oraz budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w pobliżu Pałacu Kultury. Rozstrzygnięto już konkurs na przebudowę okolic ulicy Chmielnej i ogłoszono kolejny - na zmiany w rejonie ulic Złotej i Zgoda. W planach jest też przebudowa placu przed Pałacem Kultury (tzw. Placu Centralnego).

