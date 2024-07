Żółta woda w basenie, 23 osoby podtrute. "Nie wiemy, co było przyczyną"

- Mogę tyle powiedzieć, że rzeczywiście złe samopoczucie użytkowników basenu najprawdopodobniej wynikało z tego, że była przekroczona dawka chloru. Natomiast, jakie są dokładnie przyczyny, dlaczego to stężenie było zbyt wysokie, nie jesteśmy w stanie teraz powiedzieć. Będzie to przedmiotem badań prokuratury - powiedziała.

Zastępczyni burmistrza zaznaczyła, że basen pozostaje zamknięty aż do momentu decyzji o możliwości otwarcia go.

Zgłoszenie o awarii basenów

Zastępczyni dyrektora OSiR Targówek Ewa Wilczyńska przekazała, że w piątek dowiedziała się od kierownika obiektów, żeby "przyjechać natychmiast do ośrodka, ponieważ doszło do awarii basenów".

- Na miejscu od razu rozmawiałam z pracownikami recepcji i ratownikami, którzy przekazali, że woda w basenie w pewnym momencie uzyskała żółty kolor. Nie było jeszcze czuć żadnych zapachów i od razu, jak zobaczyli, że zmienia się kolor wody, to natychmiast ewakuowali wszystkich ludzi, którzy są w całym obiekcie i wyprowadzili na zewnątrz - wskazała. Dodała, że jedna osoba potrzebowała tlenu i natychmiast go otrzymała.

Następnie ratownicy powiadomili służby, pobrano też próbki do badań. - Dowiedziałam się, że są to podrażnienia górnych dróg oddechowych i część osób została przewieziona do szpitali. Kilka osób nie zdecydowało się na to - wskazała.