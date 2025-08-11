Z paczkomatu wyciekała żrąca substancja

Ze skrytki w paczkomacie wyciekała żrąca substancja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

W niedzielę strażacy otrzymali zgłoszenie o substancji wyciekającej z paczkomatu przy ulicy Bolesławickiej.

Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej. Potem dojechała do niego Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, by zbadać wyciekającą substancję.

– Z paczki umieszczonej w jednej ze skrytek wyciekała substancja żrąca, o odczynie zasadowym. Pociekła po zewnętrznej części paczkomatu. Przy pomocy ratowników z grupy chemicznej pozostałości substancji zostały zabezpieczone, a następnie przekazane policji. To, co wyciekło, zostało zneutralizowane – poinformował mł. bryg. Adam Strąk ze stołecznej straży pożarnej.