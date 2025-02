Szukają projektanta parkingu P+R na Bródnie. Ma pomieścić niemal pół tysiąca aut

Posłuchaj Wstrzymaj Metro na Bródno Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Urzędnicy szukają projektanta parkingu Park and Ride Metro Bródno. Przy ostatniej stacji drugiej linii metra na Targówku mają powstać dwa budynki parkingowe z podziemnym łącznikiem. Znajdzie się w nich łącznie 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc dla rowerów.

Zarząd Transportu Miejskiego opublikował w poniedziałek informację o rozpoczęciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę dla parkingu P+R Metro Bródno. Będzie on znajdował się przy końcowej stacji na wschodnim odcinku metra linii M2.

Termin składania ofert mija 7 marca.

Przypomnijmy, że już podczas budowy metra miasto, obiecywało budowę w tym miejscu parkingu P+R, tak by mieszkańcy dojeżdżający do metra z Ząbek, Marek, Wołomina i Radzymina mieli gdzie zostawić samochody. We wrześniu 2022 roku zakończyła się budowa ostatniego odcinka metra na Bródno, a jak pisze radny Jan Mencwel w interpelacji dotyczącej budowy parkingu, mieszkańcy skarżą się, że przyjezdni kierowcy wykorzystują do parkowania osiedlowe uliczki.

Dwa budynki na niemal 500 miejsc postojowych

Miejski parking ma powstać w południowo-wschodniej części skrzyżowania ulic Kondratowicza i Rembielińskiej. Jego bezpośrednie sąsiedztwo stanowi teren kościelny, lokalne targowisko (od północy w kierunku wejść do stacji metra) oraz tereny mieszkaniowe: na wschód i południe (tu planowane wraz z drogą lokalną).

Zgodnie z koncepcją na tym terenie mają powstać dwa budynki parkingowe z podziemnym łącznikiem.

Zakres podstawowy zakłada budowę parkingu A z wjazdem od strony ulicy Kondratowicza i łącznikiem z drogą lokalną oraz częścią podziemnego łącznika. Parking ma mieć 4 kondygnacje z 256 miejscami parkingowymi (w tym 14 dla niepełnosprawnych) i 68 miejscami dla rowerów. Mają tu też znaleźć się 2 stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Na dachu mają być zamontowane panele fotowoltaiczne. Parking będzie graniczył z lokalnym targowiskiem.

- W pobliżu parkingu pozostanie bazarek, o co zabiegali mieszkańcy. Zarząd Transportu Miejskiego po uzgodnieniu z dzielnicą Targówek pozostawił część nieruchomości przeznaczonej w planie miejscowym na parking do zagospodarowania na handel. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców - wyjaśnił rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Parking P+R przy stacji metra Bródno - wizualizacja Źródło: ZTM

W opcji jest budowa drugiego parkingu B i pozostałej części podziemnego łącznika z niezależnym wjazdem od strony ulicy Rembielińskiej. Ten budynek ma mieć 3 kondygnacje, z 219 miejscami parkingowymi (w tym 10 niepełnosprawni) i 48 dla rowerów. Na ostatniej kondygnacji zaplanowano część rekreacyjną dla mieszkańców z ławkami i leżakami.

- Zakładamy budowę jednocześnie dwóch parkingów. Nie chcielibyśmy etapować prac - powiedział rzecznik ZTM.

Co z drzewami na terenie inwestycji?

W 2020 roku przeprowadzono na terenie inwestycji inwentaryzację zieleni. Rosną tu klony, topole i śliwy. "W znacznym stopniu rosną tu drzewa w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Niska wartość przyrodnicza występujących tu gatunków oraz zły stan zdrowotności roślin nie stanowią elementów o dużej wartości dla środowiska naturalnego" - czytamy w opisie zamówienia.

P+R Metro Bródno - wizualizacja Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego