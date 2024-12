Drogowcy uruchomili wyczekiwany buspas

W ciągu ulicy Głębockiej zostanie wytyczony buspas (wiosna 2024 roku) Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

"Nie należy się jednak dziwić, jeśli jadąc tamtędy, kierowcy i pasażerowie autobusów zobaczą pracowników firmy Balzola. Wzdłuż obu ulic trwać jeszcze będą prace porządkowe i wprowadzane będą ewentualne poprawki. Wykonawca będzie powoli likwidował plac budowy" - czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Miejskich.

Buspas na Głębockiej i św. Wincentego już otwarty Źródło: ZDM

Sprawniejsze połączenie

Już teraz nowy buspas jest w większości przejezdny. Po wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na jezdni w stronę Bródna będzie się ciągnął między przystankiem "CH Targówek" 03 a ul. Kondratowicza. Z kolei na drugiej jezdni będzie obowiązywał między skrzyżowaniem z ulicami Przy Grodzisku i Malborską a wspomnianym przystankiem. Na odcinkach z jednym pasem ruchu jezdnia została poszerzona.

"Komunikacja miejska to najpopularniejszy środek transportu w Warszawie. Dlatego też kluczowe jest zapewnienie szybkich i sprawnych połączeń. Takie właśnie zapewni nowy buspas mieszkańcom wschodniej Białołęki. Ulica Głębocka i dalej ul. św. Wincentego to bowiem prosta droga do stacji Kondratowicza drugiej linii metra. Kursują tu autobusy kilku linii, w tym 527 z Grodziska – autobusy tej linii w godzinach szczytu podjeżdżają na przystanki co 5 minut" - tłumaczą drogowcy.

Co jeszcze oprócz buspasa?

Poza budową buspasa wykonawca miał też za zadanie budowę osobnych pasów do skrętu w prawo w ulicę Malborską oraz wydłużenie prawoskrętu na drogę dojazdową do centrum handlowego Atrium Targówek. Wymieniona została również nawierzchnia na całym przebudowywanym odcinku.

Zmiany zakładały również budowę azylu na przejściu po południowej stronie skrzyżowania ulicą św. Wincentego z ulicami Malborską i Przy Grodzisku oraz przedłużenie drogi dla rowerów i budowę przejazdu po południowej stronie ronda na wysokości wspomnianego centrum, co zapewni ciągłość trasy rowerowej między Bródnem a Białołęką.

Budowa buspasa była możliwa dzięki decyzji Rady Warszawy o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sama umowa na budowę buspasa opiewa na ponad 14,3 miliona złotych. To o niemal ok. 5,7 miliona złotych mniej niż zakładał kosztorys. Ponadto inwestycja została sfinansowana wspólnie przez samorząd oraz prywatnego inwestora – firmę G-City, która jest właścicielem pobliskiego centrum handlowego.

Wyczekiwane zmiany

W marcu informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o tym, że buspas w ciągu ulic Głębockiej i świętego Wincentego był zapowiadany od wielu miesięcy.

Do rozpoczęcia prac Zarząd Dróg Miejskich przymierzał się latem ubiegłego roku. Ale ostatecznie na głównej arterii łączącej Białołękę z Bródnem wówczas nic się nie zmieniło. W marcu ZDM poinformował o ogłoszeniu przetargu na wytyczenie buspasa. "W czwartek, 14 marca, Rada Warszawy podjęła decyzję o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyznała nam dodatkowe środki" - wyjaśniał ZDM.