Zarzuty i nadzór kuratora dla nastolatków. Ich 13-letnia koleżanka trafiła do ośrodka wychowawczego

Po poniedziałkowym zdarzeniu w Lasku Bródnowskim 26-letni mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia ciała dwóch nastolatków. To nie koniec tej sprawy. Do sądu rodzinnego i dla nieletnich policjanci doprowadzili 15-latka i 16-latka oraz ich 13-letnią koleżankę. Dziewczyna trafiła do ośrodka wychowawczego.

- Z ustaleń policjantów wynika, że to nieletni zainicjowali spotkanie z 26-latkiem. 13-latka za pośrednictwem komunikatora umówiła się na spotkanie z mężczyzną i zwabiła go do Lasku Bródnowskiego przy ulicy Głębockiej 15. W pewnym momencie podeszło do nich trzech znajomych nastolatki. Pomiędzy 26-latkiem a nieletnimi doszło do kłótni i szarpaniny, w trakcie której mężczyzna ranił nożem dwóch 15-latków. Obaj trafili do szpitala z ranami niezagrażającymi życiu – przekazuje w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.