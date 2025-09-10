Dworzec Centralny od strony ulicy Emilii Plater Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdarzenie miało miejsce w nocy z wtorku na środę około godziny 23:00, na terenie Dworca Centralnego w okolicy przystanku autobusowego w Śródmieściu Warszawy.

Nie żyje mężczyzna ugodzony ostrym narzędziem

- Doszło do nieporozumienia między dwoma mężczyznami, w pewnym momencie jeden z nich został ugodzony jakimś ostrym narzędziem. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku, mężczyzna zmarł - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl asp. szt. Artur Wojdat. z Komisariatu Kolejowego Komendy Stołecznej Policji - Komisariat Kolejowy natychmiast ogłosił alarm i po 15 min sprawca został zatrzymany - dodaje.

Teren zdarzenia został zabezpieczony przez policjantów pracujących pod nadzorem prokuratora. Poszukiwania rozpoczęli funkcjonariusze ze Śródmieścia, wydziału patrolowego oraz prewencji. Do zatrzymania napastnika doszło w rejonie placu Zawiszy. Jak udało nam się ustalić, zatrzymanym jest 41-letni cudzoziemiec. Mężczyzna trafił do jednostki policji, gdzie obecnie prowadzone są z nim czynności.

Ofiara to 44-letni obywatel Mołdawii.

- Sprawcą napaści jest także obywatel Mołdawii. Akta sprawy nie wpłynęły jeszcze do prokuratury – wskazuje nam prok. Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej Warszawa.