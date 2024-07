"Ze skrzynki na listy zrobił schowek na narkotyki"

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 39-latka, który ukrywał narkotyki w mieszkaniu i w... skrzynce na listy. Wśród znalezionych substancji były: ketamina - środek znieczulający i tabletki psychotropowe. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia.

Narkotyki w mieszkaniu i w skrzynce na listy

Jak zapewnił rzecznik, operacyjni skrupulatnie sprawdzili również inne miejsca, w których 39-latek mógł schować nielegalne substancje. - Okazało się, że podejrzany ze skrzynki na listy przypisanej do swojego mieszkania zrobił schowek na narkotyki. W środku policjanci znaleźli blisko 120 tabletek MDMA oraz ponad 100 gramów mefedronu - wyliczył sierżant sztabowy Pacyniak. I podkreślił: - W wyniku wszystkich działań policjantów ze śródmiejskiego Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego na ulice nie trafiło kilkaset gramów narkotyków.

Objęty dozorem

Dalsze ustalenia kryminalnych potwierdziły, że mężczyzna handlował narkotykami. Został on zatrzymany i przewieziony do komendy. - Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty związane z posiadaniem i handlem narkotykami. Został objęty policyjnym dozorem. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności - poinformował policjant.