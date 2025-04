Ponad 300 interwencji straży. Drzewo raniło dwie osoby na przystanku

Załamanie pogody w Warszawie Źródło: TVN24

Załamanie pogody na Mazowszu. Dwie osoby zostały ranne po upadku drzewa na przystanek autobusowy w Warszawie. Porywisty wiatr uszkodził sieci energetyczne w Ostrołęce oraz w Kosowie Lackim koło Sokołowa Podlaskiego, zerwał też dachy kilkunastu budynków. W niedzielę do godziny 10.00 strażacy na Mazowszu interweniowali 320 razy.

Pogorszenie pogody jest spowodowane wkroczeniem do Polski mroźnych mas powietrza z północy. W nocy z piątku na sobotę dotarły one na północ kraju. Koło sobotniego południa front z opadami przemieścił się nad centrum, docierając także na Mazowsze i do stolicy.

Silny wiatr i chłód

W Warszawie kilkukrotnie pojawiały się w sobotę intensywne opady śniegu lub marznącego deszczu ze śniegiem. Według synoptyków tvnmeteo.pl, sytuacja pogodowa w ciągu dnia miała się wyłącznie pogarszać.

Opady gradu i śniegu, Wał Miedzeszyński Źródło: tvnwarszawa.pl

W niedzielę o poranku temperatura w stolicy wynosiła zero stopni Celsjusza, co oznacza spadek temperatury o kilkanaście stopni względem piątku. Eksperci ostrzegali, że spływowi zimna towarzyszy silny wiatr, który spotęguje poczucie chłodu.

Gwałtowne podmuchy spowodowały liczne szkody. "W związku z frontem atmosferycznym przechodzącym przez Polskę na Mazowszu straż pożarna odnotowała dotychczas 320 interwencji spowodowanych przez silne i porywiste wiatry" - poinformowała w niedzielę rano Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Najwięcej interwencji podjęto w Warszawie - 29. Dla pozostałych regionów województwa statystyki wyglądają następująco: Ciechanów - 24, Płock - 21, Przasnysz - 16, Pułtusk - 15, Piaseczno - 13, Legionowo - 12, Grojec - 12, Pruszków - 12, Maków Mazowiecki - 12, Mińsk Mazowiecki - 11, Wołomin - 11, Sierpc - 11, Mława - 10, Gostynin - 10, Sokołów Podlaski - 8, Otwock - 8, Płońsk - 8, Radom - 6. W pozostałych powiatach odnotowano maksymalnie do 4 interwencji.

"Zerwane i uszkodzone zostały dachy 12 budynków" - dodaje straż pożarna.

Powalone drzewa, dwie osoby ranne

Jak przekazał wcześniej rzecznik prasowy KG PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w sobotę do godziny 18.00 strażacy otrzymali 900 zgłoszeń związanych m.in. z silnym wiatrem.

Są pierwsi poszkodowani. "Dwie osoby zostały ranne w wyniku upadku drzewa na przystanek autobusowy przy ul. Rydygiera w Warszawie" - poinformował Kierzkowski.

Drzewo spadło na przystanek przy ul. Rydygiera Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Dwie osoby zostały ranne Źródło: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Silne podmuchy wiatru spowodowały powalenie drzewa w miejscowości Rembowo w powiecie ciechanowskim. Zablokowany został przejazd drogą powiatową. Na miejscu pracowali strażacy.

Powalone drzewo w miejscowości Rembowo Źródło: OSP Kołaczków

Z niebezpieczną sytuacją mieli także do czynienia strażacy w Ostrołęce. - W wyniku silnego wiatru doszło do przewrócenia pojedynczego drzewa na linię energetyczną. Zostały złamane cztery słupy energetyczne. Linia energetyczna nie ucierpiała - przekazał naszej redakcji starszy kapitan Adrian Stupski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Jak podkreśla, nikt nie został poszkodowany.

Powalone drzewo uszkodziło linię energetyczną w Ostrołęce Źródło: KM PSP Ostrołęka

O zdarzeniu informował także portal eostroleka.pl. Z jego relacji wynika, że drzewo runęło w rejonie alei Wojska Polskiego i ulicy Legionowej. Oprócz linii energetycznej, uszkodziło także ogrodzenia dwóch pobliskich szkół.

Powalone drzewo uszkodziło linię energetyczną w Ostrołęce Źródło: KM PSP Ostrołęka

Nasz reporter Mateusz Mżyk podaje, że drzewo runęło także na ulicę Gutowską w Kosowie Lackim w powiecie sokołowskim. Przy okazji doszło do zerwania linii energetycznej. Na miejscu interweniowali strażacy z lokalnej OSP.

Powalone drzewo w Kosowie Lackim Źródło: OSP Kosów Lacki

Zdjęcia i nagrania z załamania pogody w stolicy otrzymujemy także na Kontakt24.

Śnieżyca na Mokotowie w Warszawie Źródło: Kontakt24/ Raf55