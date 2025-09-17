Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł. Jest termin prawomocnego wyroku

Podejrzany o zabójstwo na warszawskim Nowym Świecie w rękach stołecznej policji Źródło: KSP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło nad ranem 8 maja 2022 r. na Nowym Świecie w Warszawie. 29-letni Maciej, mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego, stanął w obronie koleżanek i zwrócił uwagę trzem agresywnie zachowującym się mężczyznom. Wówczas został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Mężczyzna zmarł mimo udzielonej mu pomocy medycznej i wysiłku lekarzy.

Początkowo służby ujęły Łukasza G. i Sebastiana W. Główny podejrzany uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu 2023 r. został zatrzymany i od tego czasu przebywał w tureckim areszcie. Tamtejsze władze zdecydowały o jego ekstradycji. W grudniu 2024 r. został przywieziony do Polski, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Jego proces ruszył przed sądem I instancji w lipcu.

Z kolei proces Łukasza G. i Sebastiana W. przed sądem I instancji zakończył się w kwietniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich wówczas na karę siedmiu lat więzienia i zapłatę nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz funduszu pokrzywdzonych. Wyrok był nieprawomocny.

Świadek nagrał atak na Nowym Świecie Źródło: TVN24

Obrońcy skazanych chcą ponownego procesu

Apelację od niego złożyli obrońcy mężczyzn. Wskazali oni m.in. na nieprawidłową obsadę sądu I instancji (w sprawie orzekała sędzia Beata Adamczyk-Łabuda), błędy w ustaleniach faktycznych czy obrazę przepisów prawa materialnego. Obrońcy Łukasza G. i Sebastiana W. wnieśli o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zmianę wyroku i kwalifikacji czynu.

W środę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie na rozprawie apelacyjnej odtworzono nagrania z wydarzeń z tamtej nocy. W czasie ich odtwarzania media nie mogły nagrywać. Na nagraniach widać postacie, które biją i kopią pokrzywdzonego. Słychać wrzaski, wulgaryzmy i jak ktoś krzyczy "dobili go, dobili go". Po ich pokazaniu sędzia Ewa Jethon zamknęła przewód i strony wygłosiły mowy końcowe.

Obrońcy Łukasza G. i Sebastiana W. wskazali w nich m.in., że proces musi zostać powtórzony. Podkreślali, że w sprawie jest kompletny i obiektywny materiał dowodowy w postaci nagrań, a zeznania świadków z nimi nie korespondują. Podkreślali, że należy rozważyć, jaka była rola w bójce poszczególnych oskarżonych, bo nie można obciążać ich czynami innego współoskarżonego.

Odnosili się też do błędnie przypisanej kwalifikacji prawnej czy do tego, że ich klienci nie wiedzieli o nożu.

Twierdzili też, że niewiele z ich ciosów dotarło do 29-latka.

– Gdy poszkodowany uderzył ustaloną osobę, podjąłem próbę, aby go uderzyć. Byłem w stanie upojenia i ten cios był niecelny – mówił Sebastian W.

Prokuratura: wyrok jest słuszny

Z kolei prokurator Szymon Banna podkreślał, że wymierzony wyrok jest słuszny. Wskazywał, że żadne przepisy nie nakazują sądowi uchylać tego wyroku oraz że trzeba wykazać brak bezstronności sędziego, a w jego ocenie w tej konkretnej sprawie tego nie zrobiono.

– Rozumowanie pani sędzi odpowiada prawdzie i jest zgodne ze stanem logicznego rozumowania. Nie widać, aby kierowała się ona innymi niż merytoryczne przesłankami – wskazał Banna na sali rozpraw.

Podkreślał też, że oskarżeni mają pełne prawa do kwestionowania swojego udziału w tym zdarzeniu, ale istnieje obiektywny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie w postaci monitoringu, a także zeznań świadków, którzy byli obecni na miejscu zdarzenia.

– Wszyscy oni brali aktywny udział w pobiciu poprzez kopanie czy też użycie noża przez oskarżonego Dawida M., którego proces ruszył kilka tygodni temu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – mówił Banna.

Dodał, że wszystkie okoliczności wskazują na to, że ci mężczyźni powinni odpowiedzieć za pobicie, którego skutkiem jest śmierć.

– To stało się w centrum Warszawy na oczach tłumu, kilka dni po weekendzie majowym. Niestety obecność osób postronnych nie powstrzymała sprawców, tak jak to określili świadkowie, od skatowania poszkodowanego – podkreślił prokurator.

Zaznaczył, że 29-latek zainterweniował, kiedy jeden ze sprawców rzucił kostką lodu w dziewczynę, która spokojnie spędzała czas na ulicy Nowy Świat.

– Podszedł on do tych osób, zwrócił im uwagę, a one pobiły go na oczach innych ludzi, a następnie jeden z nich, używając noża, zadał mu kilka ciosów w plecy – zaznaczył Banna.

Z uwagi na zawiłość sprawy sędzia Ewa Jethon odroczyła ogłoszenie wyroku do 1 października.