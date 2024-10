Od 17 października w Muzeum Warszawy będzie można oglądać wystawę "Na miejscu i na wynos. Kuchnia Warszawska". Ekspozycja to podróż przez historię miasta, od średniowiecza po współczesność, opowiadaną przez pryzmat jedzenia. Zgromadzono na niej około 300 obiektów: archeologicznych, przedmiotów codziennego użytku, archiwaliów, fotografii, a także dzieł sztuki.

"Na miejscu i na wynos. Kuchnia Warszawska" to osiem wieków historii żywienia warszawiaków. Jedzenie nie tylko ukazuje zachodzące przemiany. Ma wpływ na obyczaje, relacje międzyludzkie, a nawet to, jak tworzona jest wspólna przestrzeń miejską

Warszawski "street food" powstał w średniowieczu

- Zakres chronologiczny wystawy jest bardzo szeroki, bo obejmuje cały okres istnienia Warszawy, czyli od XIV wieku do współczesności. Wystawa jest podzielona na dwie główne części. Pierwsza dotyczy żywienia w domu, czyli gotowania, przechowywania żywności i jej podawania. Druga część dotyczy jedzenia na zewnątrz. Poruszamy takie tematy jak: jedzenie uliczne, fast food, ale też żywienie ubogich, czy jedzenie w czasie niedoborów - wyjaśnia Zuzanna Różańska-Tuta, również kuratorka ekspozycji.

Konrad Brandel, Majówka Klubu Wioślarskiego na Saskiej Kępie, ok. 1892, | Muzeum Warszawy

Konrad Brandel, Majówka Klubu Wioślarskiego na Saskiej Kępie, ok. 1892, | Muzeum Warszawy

Konrad Brandel, Majówka Klubu Wioślarskiego na Saskiej Kępie, ok. 1892, | Muzeum Warszawy

Konrad Brandel, Majówka Klubu Wioślarskiego na Saskiej Kępie, ok. 1892, | Muzeum Warszawy

Prace nad stworzeniem wystawy trwały około półtora roku. - Zgromadziliśmy około 300 obiektów. Są to zabytki archeologiczne, obiekty kultury materialnej, ale też dzieła sztuki dawnej i współczesnej. Są też fotografie, rysunki, grafiki oraz instalacje - wylicza Różańska-Tuta.

Są to obiekty zupełnie powszechnie używane w warszawskich kuchniach takie jak: maszynka do kawy, mikser, krajalnica, czy czajnik elektryczny. Ale też eksponaty kultowe. Do tego grona należy zaliczyć jedno z pierwszych wydań legendarnej książki kucharskiej Lucyny Ćwierczakiewiczowej "365 obiadów za pięć złotych".