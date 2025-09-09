Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię

Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Klimczak o obowiązkowych kaskach dla dzieci
Źródło: TVN24
12-latek upadł i uderzył głową o ziemię podczas jazdy na rowerze w skateparku pod Mostem Świętokrzyskim. Jego koledzy poprosili o pomoc strażników miejskich. Funkcjonariusze podają, że poszkodowany nie miał na głowie kasku. Został przewieziony do szpitala.

W sobotę po południu strażnicy miejscy brali udział w zabezpieczeniu Półmaratonu Praskiego. Podczas imprezy podjechało do nich na rowerach dwóch zaniepokojonych chłopców. Poprosili o pomoc dla kolegi, który uległ wypadkowi w skateparku w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego.

Rozbita głowa i bark

"Funkcjonariusze błyskawicznie ruszyli w kierunku wskazanym przez dzieci. Widok, który zastali był bardzo niepokojący. Na ziemi leżał około 12-letni chłopiec z rozbitą twarzą i ogromnym krwiakiem pod okiem. Strażnicy potwierdzili przez radio, że w drodze jest już wezwana przez kogoś karetka. Dziecko było półprzytomne, co chwila gubiło świadomość" - relacjonują strażnicy w komunikacie.

Jak dodają, udało im się ustalić, że chłopiec odczuwa bardzo silny ból prawego barku i szyi. Jego koledzy opowiedzieli strażnikom, że podczas ewolucji na rowerze, nastolatek przeleciał przez kierownicę i uderzył głową o ziemię. "Niestety, nie miał na głowie kasku" - dodają funkcjonariusze.

Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim (zdj. ilustracyjne)
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Chłopiec trafił do szpitala

W oczekiwaniu na przyjazd pogotowia ratunkowego, strażnicy udzielili pomocy 12-latkowi, zabezpieczyli odcinek szyjny jego kręgosłupa i pilnowali, aby nie wstawał.

"Gdy pod ich opieką chłopiec odrobinę się uspokoił, podał funkcjonariuszom telefon, w którym znaleźli numer opisany 'Tatuś'. Niedługo po policji i pogotowiu ratunkowym, na miejsce wypadku przyjechali rodzice. Chłopiec został zabrany karetką do szpitala dziecięcego na Niekłańskiej" - podaje straż miejska.

Funkcjonariusze chwalą postawę kolegów poszkodowanego 12-latka. Zaznaczają, że na wyróżnienie zasługuje to, że zachowali rozwagę, opanowali nerwy i zadbali o to, żeby chłopiec uzyskał pomoc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
Wilanów
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
Okolice
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
13-latek jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
TAGI:
roweryStraż miejskaWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
Dworzec Warszawa Zachodnia. U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec PKP w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Okolice
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Okolice
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Wisła odsłoniła zatopioną łódź
Wisła odsłoniła kolejny tajemniczy obiekt. Zauważył go ojciec Krzysztofa Dymińskiego
Okolice
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
Wawer
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
Praga Północ
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
Rembertów
Wizualizacja tramwaju na zieloną Białołękę
Tramwaj na Zieloną Białołękę bez wspólnego odcinka dla autobusów
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka, który posiadał i sprzedawał nielegalnie papierosy
Handlował nielegalnymi papierosami. "Paczki wysyłał poprzez podstawione osoby"
Okolice
Policjanci zatrzymali 42-letniego obywatela Gruzji
"Kiedy próbował zatrzymać mężczyznę, ten wyjął nóż i zaczął mu grozić". Deportacja
Ursus
Śmiertelny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego
Traktorzysta wypadł z drogi, pasażer nie przeżył
Okolice
Akcja CBŚP w Warszawie
Sprzedawali nawet kilkaset działek dziennie. 14 zatrzymanych
Targówek
Policja zatrzymała 40-letniego obywatela Białorusi
Jest podejrzany o handel bronią i narkotykami. Poszukiwany w Marsylii, zatrzymany w Warszawie
Śródmieście
Układanie nawierzchni na wiadukcie w Rembertowie
Wiadukt nabiera kształtów. Są pierwsze warstwy nawierzchni
Rembertów
Podpalił restaurację i rzucił się do ucieczki
Przytoczył oponę, podpalił restaurację. Później rzucił się do ucieczki
Śródmieście
Badania archeologiczne w Zaborowie
Tajemnicza jama i zagadkowy pochówek psa
Okolice
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo
Praga Północ
Zderzenie na Puławskiej
Uderzył w drzewo, był pijany. Dwie osoby w szpitalu
Mokotów
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Okolice
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
TVN24
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
Okolice
Łomianki
Wygląda jak pomost lub łódź. Wisła odsłoniła kolejną konstrukcję
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Uwierzyła znajomemu z portalu randkowego. Straciła duże pieniądze
Okolice
Fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach
"Była jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście"
Okolice
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
Wilanów
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki