Plac Bankowy w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Tramwajarze rozpoczynają duży remont na placu Bankowym. Przez miesiąc będą wymieniać cały węzeł rozjazdowy. Prace podzielono na cztery etapy. Pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców czekają utrudnienia.

Kluczowe fakty: Na placu Bankowym wymieniony zostanie węzeł rozjazdowy. Prace potrwają od 26 maja do 23 czerwca.

Podzielono je na cztery etapy. Na początek tramwajarze zajmą się wschodnią stroną skrzyżowania alei "Solidarności" z Marszałkowską, następnie zachodnią, środkową i południową.

Ruch na skrzyżowaniu nie będzie całkowicie wstrzymany, ale kierowców i pasażerów czekają zmiany.

Tramwaje linii 4, 23 i 26 nie będą kursowały. Zmienią się trasy linii 3, 13, 20 i 36. Aleją "Solidarności" będą kursowały autobusy linii zastępczej Z26. Będą też tramwajowe linie uzupełniające 68, 74 i 76.

Prace na placu Bankowym rozpoczną się w poniedziałek, 26 maja. Tramwaje Warszawskie przystąpią do nich bezpośrednio po zakończeniu remontu torowiska na wiadukcie w alei Jana Pawła II.

Węzeł rozjazdowy zlokalizowany na skrzyżowaniu alei "Solidarności" z Marszałkowską zostanie ułożony od nowa. Ostatnią naprawę przechodził on w 2009 roku. Teraz tramwajarze zamierzają zdemontować całą nawierzchnię torową, oczyścić podłoże i zamontować nowe tory oraz rozjazd, a wokół położyć nową nawierzchnię asfaltową.

"Po zakończeniu prac przejazd przez skrzyżowanie - zarówno tramwajem, jak i samochodem - będzie wygodniejszy" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie w komunikacie.

Tramwajarze rozpoczynają remont na placu Bankowym Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Pierwszy etap prac

Podczas remontu ruch na skrzyżowaniu nie będzie całkowicie wstrzymywany. Żeby było to możliwe, konieczne jest prowadzenie prac w czterech etapach. Na początek, w terminie od 26 maja do 1 czerwca, wymieniane będą rozjazdy po wschodniej stronie skrzyżowania.

W tym czasie przystanki tramwajowo-autobusowe pośrodku al. "Solidarności" będą nieczynne. Wyłączony będzie ruch tramwajowy od pl. Bankowego do Dworca Wileńskiego. "Tramwaje będą jeździć w relacjach Marszałkowska - Andersa i Marszałkowska - al. 'Solidarności' (w kierunku Kina Femina)" - zapowiadają tramwajarze.

Dodatkowo kierowcy jadący od tunelu Trasy W-Z nie będą mogli korzystać z jednego z pasów do skrętu w lewo z al. "Solidarności" na plac Bankowy.

Komunikacja zastępcza

Tramwaje linii 4, 23 i 26 nie będą kursowały. Zmienią się trasy linii 3, 13, 20 i 36. Aleją "Solidarności" będą kursowały autobusy linii zastępczej Z26.

"Tramwaje linii 3 w wybranych kursach pojadą trasą Żerań Wschodni - Rondo Wiatraczna. Tramwaje linii 13 będą jeździły tylko na Pradze - między Czynszową a pętlą Kawęczyńska-Bazylika (ulicami Czynszową, Stalową, 11 Listopada, Targową i Kijowską). Tramwaje z numerem 20 przejadą przez Wisłę Mostem Gdańskim, czyli od Kina Femina przez al. Jana Pawła II, Słomińskiego, Starzyńskiego i dalej swoją stałą trasą" - czytamy w komunikacie.

Pasażerowie muszą także liczyć się ze zmianą trasy turystycznych tramwajów linii 36. Od weekendu 31 maja - 1 czerwca zostaną one skierowane do Cmentarza Wolskiego zamiast na plac Narutowicza. Ich trasa od ulicy Andersa będzie prowadziła przez Stawki, al. Jana Pawła II, Prostą, Kasprzaka i Wolską.

Podczas remontu kursowały będą tramwajowe linie uzupełniające 68, 74 i 76. Tramwaje linii 68 pojadą z Żerania FSO na Dworzec Wschodni ulicami: Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa i Kijowska. Linia 74 połączy Metro Młociny z Wyścigami ulicami Nocznickiego, Wólczyńską, Broniewskiego, al. Reymonta, Powstańców Śląskich, Połczyńską, Wolską, al. "Solidarności", Marszałkowską i Puławską.

Tramwaje linii 76 przewiozą pasażerów z Nowego Bemowa do Miasteczka Wilanów. Składy o tym numerze zastąpią w rozkładzie skrócone kursy "szesnastki" na trasie Miasteczko Wilanów - Muranowska. Będą kursowały trasą: Miasteczko Wilanów - aleja Rzeczypospolitej - Jana III Sobieskiego - Belwederska - Spacerowa - Goworka - Puławska - Marszałkowska - Plac Bankowy - aleja "Solidarności" - Młynarska - Obozowa - Dywizjonu 303 - Radiowa - Powstańców Śląskich - Nowe Bemowo.

Zastępcza linia autobusowa Z26 będzie kursowała aleją "Solidarności" na trasie Okopowa - Dworzec Wileński. Tramwajarze zapowiadają, że autobusy będą się zatrzymywały na przystankach w pobliżu nieczynnych przystanków tramwajowych.

Dodatkowo, autobusy linii 160, 190, Z26 oraz nocnych N21 i N71 przy Placu Bankowym nie będą się zatrzymywały na wspólnych przystankach tramwajowo-autobusowych (te będą nieczynne) ale przy jezdni głównej alei "Solidarności" - w kierunku Pragi przy Błękitnym Wieżowcu a w stronę Woli nieopodal wejścia do metra.

Tramwajarze rozpoczynają remont na placu Bankowym Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Drugi i trzeci etap prac

Drugi etap planowany jest między 2 a 8 czerwca. Tramwajarze zajmą się wówczas rozjazdami po zachodniej stronie skrzyżowania.

Trzeci etap prac - skoncentrowany na środkowej części skrzyżowania - będzie toczył się w dniach od 9 do 15 czerwca.

Oba etapy wymagają wstrzymania ruchu tramwajów do placu Bankowego do kina Femina. W tym czasie składy będą kursować w relacji Marszałkowska - al. "Solidarności" w kierunku Starego Miasta i Dw. Wileńskiego. Natomiast, od strony Żoliborza tramwaje będą dojeżdżać tylko do przystanku Metro Ratusz Arsenał, gdzie zabudowany zostanie rozjazd nakładkowy. Autobusy w obu etapach nie będą przejeżdżały przez przystanek tramwajowo-autobusowy Metro Ratusz Arsenał w al. "Solidarności".

Organizacja ruchu na placu Bankowym - II etap remontu torowiska Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Tramwaje Warszawskie ostrzegają, że te etapy będą wiązały się z największymi utrudnieniami dla kierowców. Jadący z Andersa i od tunelu trasy WZ będą mogli korzystać z tymczasowej zawrotki w kierunku placu Bankowego, zlokalizowanej na wysokości kościoła. Z kolei jadący Marszałkowską w stronę Żoliborza, nie będą mogli na placu Bankowym skręcić w lewo w aleję "Solidarności". Objazd zostanie poprowadzony ulicą Grzybowską i aleją Jana Pawła II.

Organizacja ruchu na placu Bankowym - III etap remontu torowiska Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Czwarty etap prac

Czwarty etap prac planowany jest w terminie od 16 do 23 czerwca. Dotyczy rozjazdów po południowej stronie skrzyżowania.

Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany między przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum. "W rejonie tych przystanków będą funkcjonować rozjazdy nakładkowe. Kierowcy nie skręcą z placu zarówno w kierunku al. Jana Pawła II, jak i Starego Miasta. Z kolei jadący od al. Jana Pawła II nie pojadą prosto w kierunku tunelu Trasy W-Z. Objazd będzie prowadził Senatorską i Nowym Zjazdem.

Organizacja ruchu na placu Bankowym - IV etap remontu torowiska Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Tramwajarze ostrzegają, że zakończenie prac na placu Bankowym nie będzie oznaczało końca zmian w kursowaniu tramwajów w ciągu Marszałkowskiej.

"W trakcie robót na placu Bankowym, w związku z wdrażaniem kolejnych etapów, zabudową rozjazdów nakładkowych, jak i realizacją prac w innych częściach sieci tramwajowej, układ linii tramwajowych będzie się zmieniać. Szczegółowe informacje o przebiegu linii będą na bieżąco publikowane na stronach WTP" - zapowiadają TW.

Tramwajarze rozpoczynają remont na placu Bankowym Źródło: Tramwaje Warszawskie