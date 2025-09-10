Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zawalony strop kamienicy w pobliżu Sejmu. Kontrola, grzywna i zawiadomienie do prokuratury

Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Zawalił się strop zabytkowej kamienicy
Źródło: TVN24
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił kontrolę kamienicy przy Górnośląskiej 22, gdzie w czerwcu zawalił się strop. Mieszkańcy przylegającego budynku skarżyli się na coraz gorszy stan zabytku. Sprawa w końcu nabrała tempa. Konserwator nałożył na wspólnotę grzywnę za zaniedbanie obiektu. W wysokości 50 tysięcy złotych.
Kluczowe fakty:
  • W połowie czerwca tego roku doszło do katastrofy budowlanej w zabytkowym budynku przy ulicy Górnośląskiej 22. Kamienica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu RP i jest wpisana do rejestru zabytków.
  • W 2022 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w kamienicy. Miały zahamować proces degradacji budynku. Stan obiektu z roku na rok się jednak pogarszał.
  • Mieszkańcy sąsiadującego z kamienicą budynku - przy Górnośląskiej 20 - skarżyli się wówczas, że popadający w ruinę zabytek zagraża także im. Alarmowali w tej sprawie urzędników, między innymi konserwatora zabytków. Pomimo licznych zgłoszeń do różnych instytucji, sprawa stała w miejscu.
  • Teraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zlecił ekspertyzę obiektu z udziałem specjalistów. Stwierdzono pogorszenie stanu kamienicy, do którego doszło w ciągu trzech lat. Nałożył grzywnę na wspólnotę mieszkaniową, która odpowiada za stan budynku i złożył zawiadomienie do prokuratury.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka prasowa MWKZ Anna Śmigielska, w końcu sierpnia pracownicy Wydziału Kontroli i Dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przeprowadzili kontrolę stanu kamienicy przy ulicy Górnośląskiej 22 w Warszawie z udziałem rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu zabezpieczenia technicznego zabytków.

Kontrola po katastrofie budowlanej. Grzywna i nakaz prac

- W trakcie oględzin stwierdzono znaczne pogorszenie stanu zachowania wnętrza budynku w porównaniu do stanu z 2022 roku, na podstawie którego Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję z dnia 3 sierpnia 2022 roku, nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Górnośląska 22 w Warszawie przeprowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających obiekt. Wobec zaistniałej sytuacji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił opracowanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny budynku na podstawie której będzie możliwa ocena zakresu prac, koniecznych do przeprowadzenia w celu zabezpieczenia kamienicy przed dalszą destrukcją - podała Śmigielska.

Akcja służb w kamienicy przy Górnośląskiej 22
Akcja służb w kamienicy przy Górnośląskiej 22
Źródło: MWKZ

Rzeczniczka przekazała też, że kontrola ma związek ze zdarzeniem z 16 czerwca tego roku, kiedy doszło do samoczynnego zawalenia się stropów we frontowej części kamienicy. - W związku z tym zdarzeniem Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa uszkodzenia zabytku oraz nałożył na Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości Górnośląska 22 w Warszawie grzywnę w maksymalnej wysokości w celu przymuszenia dysponenta zabytku do wykonania decyzji nakazowej z 3 sierpnia 2022 roku, wyznaczając termin realizacji prac do końca 2025 roku - poinformowała przedstawicielka MWKZ.

Dopytaliśmy o wysokość grzywny, o której mowa. Rzeczniczka powołała się na art. 107e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (niewykonanie zaleceń pokontrolnych).

1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 40 ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 50 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał zalecenia pokontrolne.
Art. 107e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

To oznacza, że wspólnota ma zapłacić 50 tysięcy złotych.

Śmigielska przypomniała też, że działania z zakresu nadzoru konserwatorskiego utrudnia stan prawny obiektu, który stanowi "współwłasność trzech podmiotów prywatnych, znajdujących się ze sobą w sporze, przy jednoczesnej bierności zarządcy sądowego reprezentującego Wspólnotę Mieszkaniową". - Taka sytuacja skutkuje brakiem realizacji niezbędnych działań zabezpieczających budynek i jego postępującą degradację. MWKZ, świadom wysokich wartości zabytkowych obiektu i jego awaryjnego stanu technicznego, będzie konsekwentnie korzystać z przysługujących mu środków nadzoru konserwatorskiego w celu ratowania tego cennego budynku - zapewniła rzeczniczka.

Akcja służb przy Górnośląskiej
Akcja służb przy Górnośląskiej
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja służb przy Górnośląskiej
Opuszczona kamienica się rozpada. Właściciele od lat nic z tym nie robią
Akcja służb przy Górnośląskiej
Huk w pobliżu Sejmu. Runął strop w kamienicy
Kamienica przy Grójeckiej 184
Ludzie się wyprowadzili, trwa sądowy spór, a kamienica niszczeje
Katarzyna Kędra

"Realne zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców"

Już wcześniej o katastrofalnym stanie budynku przy Górnośląskiej 22 alarmowali nas sąsiedzi z kamienicy obok. Lokatorzy, jak i zaangażowana w sprawę wspólnota, informowali nas, że pomiędzy budynkami nie ma przerwy dylatacyjnej. Co to powoduje? "Już w przeszłości doszło do licznych incydentów: zalania piwnic (2007 r.), zalań elewacji i ścian (2009 r.), poważnego zawilgocenia fundamentów potwierdzonego ekspertyzą mykologiczną w 2024 roku. W niektórych punktach mury budynku chłonęły nawet 315 litrów wody na metr sześcienny" - zwracał uwagę Zarząd Wspólnoty Nieruchomości Górnośląska 20 w nadesłanej do nas wiadomości.

O sprawie informowali liczne instytucje nadzorujące zabytki. Wspólnota informowała też, że obiekt pozostaje własnością prywatną, a większościowy udział ma jedna osoba, która ich zdaniem, "od lat ignoruje wezwania mieszkańców i organów administracyjnych". Oceniali też, że "brak reakcji doprowadził do realnego zagrożenia nie tylko dla zabytku, ale i dla życia oraz zdrowia mieszkańców sąsiednich nieruchomości".

W związku z sytuacją administrator Górnośląskiej 20 złożył oficjalne zawiadomienie do MWKZ, ale także do Powiatowego Inspektora Budowlanego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Architektury Miasta st. Warszawy, prokuratury i do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Kamienica przy Górnośląskiej 22
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Źródło: MWKZ
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Kamienica przy Górnośląskiej 22 w Warszawie
Źródło: MWKZ

Przetrwała wojnę

Kamienica przy ul. Górnośląskiej 22 w Warszawie znajduje się w rejestrze zabytków od stycznia 1990 roku. Budynek wzniesiony został ok. 1900 roku zgodnie z rozwijającym się ówcześnie nurtem secesji. Kamienicę wyróżnia bogato zdobiona elewacja frontowa. Głównymi elementami zdobniczymi są liście kasztanowca i kwiat margerytki. Trzecie piętro zdobią główki kobiece, ale najpiękniejsze są dwa okazałe pawie, nad skrajnymi oknami pierwszego piętra. Po obu stronach bramy znajdują się stare, oryginalne odboje, przyjmujące postać żeliwnych krasnali z wybitą datą produkcji 1898. Nad wjazdem po lewej stronie zachowała się dawna latarenka adresowa. Pierwszym właścicielem nieruchomości był Leon Breslauer, a w 1939 roku Karol Olszowski. Budynek został nieznacznie uszkodzony we wrześniu 1939 roku, ale przetrwał czasy wojenne.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: MWKZ

Udostępnij:
TAGI:
ZabytkiHistoria Warszawy
Czytaj także:
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
Włochy
Dworzec Centralny w Warszawie
Bójka i morderstwo na Dworcu Centralnym
Śródmieście
Kierowca pędził 147 kilometrów na godzinę
Pędził prawie 150 km/h w terenie zabudowanym
Okolice
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica dziurawa, chodnik nierówny, a bloków coraz więcej
Żoliborz
Drzewo runęło na samochód
Nie było wiatru, drzewo runęło i zmiażdżyło samochód
Mokotów
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Przestrzeń nad Lotniskiem Chopina ponownie otwarta. Utrudnienia mogą potrwać cały dzień
Włochy
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
Okolice
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Kierowca uderzył w słup energetyczny
Zawinął auto wokół słupa. W organizmie alkohol i THC
Okolice
Stadion Polonii Warszawa przy Konwiktorskiej 6
Odpowiedzialność zbiorowa. Klub ukarał kibiców podwyżką cen biletów
Śródmieście
Zderzenie z udziałem radiowozu
Wypadek radiowozu. Trzy osoby ranne
Mokotów
Warszawa, centrum Warszawy, panorama Warszawy, skyline, wieżowce
Demografia nie sprzyja Warszawie. Tylu mieszkańców będzie za 20 lat
Piotr Bakalarski
Ewakuacja terminala autobusowego na Lotnisku Chopina
Kilkaset osób ewakuowano z terminala autobusowego Lotniska Chopina
Włochy
Policjanci po pościgu zatrzymali 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek uciekał autem przed policją. Miał wiele do ukrycia
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla dziewięciu członków komisji
Okolice
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Łukasz Żak i jego koledzy zostają w areszcie
Śródmieście
Remont ulic na Woli. Zmiany w ruchu
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia
Wola
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Pożar bloku w Ząbkach. Burmistrzyni interweniuje w sprawie odszkodowań
Okolice
Do oszustwa doszło przez internet (zdjęcie ilustracyjne)
Uwierzyła "menadżerowi znanego piosenkarza". Przelała 200 tysięcy z konta ojca
Okolice
Policjant rozbił szybę, by ratować dziecko
Zamki się zaryglowały, półtoraroczne dziecko zostało w aucie
Okolice
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
Śródmieście
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Wieczorna awaria prądu na Mokotowie i Ursynowie
Mokotów
Rusza modernizacja dworca PKP w Otwocku
Zabytkowy dworzec w Otwocku przejdzie remont. Tak ma wyglądać
Okolice
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo
Okolice
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Wisła odsłoniła zatopioną łódź
Wisła odsłoniła tajemniczy obiekt. Zauważył go ojciec Krzysztofa Dymińskiego
Okolice
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
Praga Południe
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
Okolice
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
Wawer
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki