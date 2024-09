Niechlubny rekord pobity. Najniższy wynik w historii pomiarów Wisły

Wisła osiągnęła rekordowo niski stan wody w Warszawie. W czwartek było to 29 centymetrów, w piątek 28, a w sobotę 7 września o godzinie 19.20 wodomierz przy stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary pokazał 26 centymetrów, co było wyrównaniem "niechlubnego rekordu". Do jego pokonania wystarczyło kilka godzin.