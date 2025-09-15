Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Osiem dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę

Warszawa Centralna
Dworzec Centralny od strony ulicy Emilii Plater
Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl
Kolejarze podpisali umowę na rozbudowę rozjazdów Warszawy Centralnej. Inwestycja pozwoli zwiększyć przepustowość stacji, ale najpierw pasażerów czekają utrudnienia. Przez osiem listopadowych dni pociągi nie będą zatrzymywać się na Dworcu Centralnym.

Umowę na realizację prac PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z firmą Zakłady Automatyki KOMBUD. Wartość kontraktu wynosi ok. 6,5 miliona złotych netto. Jak podała spółka, inwestycja obejmuje budowę tzw. trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów.

Większa przepustowość

"To rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów, szczególnie w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która wiąże się z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia" - wyjaśniono w komunikacie. Wskazano, że w tym samym terminie, korzystając z zamknięć torów, wymienione zostaną wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.

Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"

Piotr Bakalarski

Spółka zwróciła uwagę, że dzięki nowym rozjazdom zwiększy się liczba dostępnych torów do przejazdów i manewrów, co przełoży się na wyższą efektywność i przepustowość stacji. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną również nowoczesne urządzenia sterowanie ruchem kolejowym, niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Utrudnienia na czas prac

W czasie prowadzenia robót w dniach 8-16 listopada pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna.

PKP PLK poinformowały, że w związku z tym zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany tras pociągów. Wybrane składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście, m.in. Intercity z i do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztyna.

Pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna, m.in. pociągi Polregio, ŁKA, SKM (S3) z i do Warszawy Lotniska Chopina, Żyrardowa i Skierniewic oraz Płocka.

Pociągi z kierunku wschodniego będą kończyć trasę na stacji Warszawa Wschodnia, m.in. z i do Terespola, Gdyni (rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie), Koleje Mazowieckie z i do Modlina, Szybka Kolej Miejska z i do Legionowa (S3), oraz Koleje Mazowieckie z i do Siedlec i Łukowa. 

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

