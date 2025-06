W których warszawskich parkach można grillować. Lista

W Parku Górczewska można grillować Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Mimo braku zakazu grillowania w większości warszawskich parków, miejscy ogrodnicy zachęcają do grillowania na prywatnych działkach lub nad Wisłą, a na piknik do parku zapraszają z gotowymi już potrawami. W Dzielnicy Wisła wyznaczano ponad 40 miejsc do grillowania i palenia ognisk. Pełna listę można znaleźć na stronie 19115.

Co ważne, do palenia zabronione jest używanie drewna z nadwiślańskich lasów łęgowych.

Plażowanie nad Wisłą (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: UM Warszawa / E. Lach

"Pamiętajcie, aby nie palić otwartego ognia"

O tym, czy w parku możliwe jest grillowanie, zawsze decyduje zarządca terenu. W niektórych stołecznych parkach wyznaczone są specjalne miejsca. To m.in. Park Bródnowski na Targówku, Park Górczewska na Bemowie czy Park Kępa Potocka na Żoliborzu.

Grillowanie w Parku Górczewska Grillowanie w Parku Górczewska Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Grillowanie w Parku Górczewska Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Grillowanie w Parku Górczewska Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Grillowanie w Parku Górczewska Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

"W parkach zarządzanych przez naszą jednostkę nie ma wyznaczonych miejsc do grillowania, ale nie ma też zakazu grillowania (poza Ogrodem Krasińskich). Jeśli zdecydujesz się rozpalić grilla, to pamiętaj, by robić to zgodnie z przepisami o porządku publicznym i bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz z poszanowaniem prawa do komfortu innych użytkowników parku. Pamiętajcie, aby: nie palić otwartego ognia, nie rozpalać grilli bezpośrednio na trawniku - niszczycie w ten sposób zieleń, grillować z dala od drzew i tak, by nie zakłócać wypoczynku innym, po zakończonym pikniku - sprzątnąć po sobie" - przypomina ZZW.

Rozpalać grilla można między innymi w:

-Parku Skaryszewskim,

-Parku Praskim,

-na Polu Mokotowskim,

-Parku Akcji "Burza",

-Parku Promenada,

-Parku Morskie Oko,

-Parku Dolinka Służewiecka,

-Parku im. Powstańców Warszawskich,

-parku Moczydło,

-Parku Agrykola,

-Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego.

Zakaz grillowania obowiązuje z kolei w Łazienkach Królewskich, o czym mówi jego regulamin, ale także w Ogrodzie Saskim, Parku Ujazdowskim, czy Skwerze I Dywizji Pancernej.

Łazienki Królewskie Źródło: Shutterstock

Zostawienie zaśmieconego terenu może grozić grzywną do 500 złotych.

Dowiedz się więcej: Koncerty Chopinowskie wróciły do Łazienek Królewskich

Grill i ognisko w lesie

Lasy Miejskie wyznaczyły z kolei w stolicy dwa specjalne miejsca do grillowania i palenia ognisk. To polana w Lesie Młociny przy Papirusów i polana w Lesie Kabackim przy Rydzowej/Muchomora. W obu lokalizacjach są misy do palenia ognisk. Leśnicy apelują, żeby nie rozpalać ognia poza nimi oraz by pamiętać o dokładnym zgaszeniu ogniska po zakończeniu pikniku. Przypominają również, że na polanach nie zawsze może znajdować się wystarczająca ilość drewna, więc najlepiej zabrać ze sobą własny opał.

Las Kabacki (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Grille można rozstawiać w dowolnym miejscu polan. Mieszkańcy powinni jednak pamiętać, żeby zużyty opał z grilla wyrzucić do misy ogniskowej.