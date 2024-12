W 2025 roku stolica będzie miała "istotnie większy budżet". Czym zajmą się radni i na co przeznaczą miejskie pieniądze

Sesja Rady Warszawy Źródło: UM Warszawa

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz został zapytany przez Polską Agencję Prasową o to, co czeka stolicę w 2025 roku. Jak przekazał, w nadchodzących miesiącach "miasto będzie miało istotnie większy budżet" i będzie płaciło mniejsze janosikowe. - To istotnie wpłynie na finanse i możliwości realizacyjne różnych zadań między innymi Sinfonia Varsovia, czy środki na budownictwo mieszkaniowe. W 2025 roku miasto odda bloki przy ulicy Derkaczy (Wawer - red.) i Rudnickiego (Białołęka - red.) - dodał.

Przypomnijmy, że radni uchwalili 12 grudnia budżet na nadchodzący rok. Skarbnik miasta Marzena Krajewska przekazała podczas sesji, że wraz z autopoprawkami dochody miasta w 2025 roku wyniosą 26 mld 280 mln zł, wydatki 29 mld 466 mln zł. Deficyt wyniesie 3 mld 186 mln zł.

W 2025 roku priorytetami będą: edukacja (ponad 9 mld zł), infrastruktura (5,5 mld zł) i zdrowie (2,5 mld zł). Potapowicz zapewnił, że rok 2025 będzie dobry dla mieszkańców Warszawy.

Największe wydatki inwestycyjne Źródło: Rada Warszawy

Prace nad strategią Warszawa2040+

W przyszłym roku radni - podał - muszą przyjąć plan ogólny i strategię Warszawa2040+. 1 stycznia 2026 r. przestaje obowiązywać dotychczasowe studium i powinny zacząć obowiązywać te dwa powiązane dokumenty. Wytyczają one kierunek rozwoju miasta i dzielą Warszawę na strefy planistyczne.

- Część rzeczy dotyczących planu będzie określona w strategii. Dokumenty te należy czytać razem, dlatego że plan ogólny będzie zawierał informacje dotyczące kluczowych spraw, na przykład dróg czy kolei. Szczegóły zostaną dookreślone w strategii. Musimy to przyjąć do 2026 roku, bo jeśli tego nie zrobimy, to oznaczałoby całkowity paraliż budowlany w Warszawie. Żadna wuzetka (decyzja o warunkach zabudowy - red.) nie może być wydana od stycznia 2026 roku, jeśli nie ma planu ogólnego - powiedział Potapowicz.

Zaznaczył, że oczywiście będą obowiązywały wydane wcześniej plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie ma planu ogólnego, nie ma możliwości wydawania wuzetek.

Podkreślił, że wszystkie gminy muszą takie dokumenty przygotować, a na rynku jest tylko określona liczba firm, które takie specjalistyczne dokumenty przygotowują.

Kolejną istotną rzeczą dla mieszkańców jest ustawa lex deweloper, która przestaje obowiązywać 1 stycznia 2026 roku.

- Czyli tylko do tej daty można zgłaszać możliwość postawienia budynku mieszkalnego na terenie, na którym była przewidziana inna działalność, na przykład na terenie pofabrycznym, przemysłowym czy usługowym. W zamian deweloper buduje szkołę, żłobek, drogę czy sadzi zieleń - wyjaśnił wiceprzewodniczący Rady Warszawy.

Dodał, że od stycznia 2026 roku deweloper, zanim wystąpi z takim wnioskiem, będzie musiał mieć przygotowany szczegółowy projekt, całą dokumentację, co będzie się wiązało z większymi kosztami.

Czy będą podwyżki opłat za śmieci?

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy był pytany, czy warszawiaków czekają podwyżki opłat za śmieci. W pierwszej połowie 2024 roku Rada Warszawy zadecydowała o obniżce tej opłaty, żeby wykorzystać powstałą nadwyżkę zgromadzoną przez poprzednie lata.

- Od 1 października bieżącego roku przyjęliśmy uchwałę, która powodowała obniżkę cen na rok. Co oznacza, że albo od 1 października 2025 roku ceny zostaną urealnione zgodnie z opłatami, które ponosi miasto, bądź też, jeśli się okaże, że w najbliższym roku opłaty są wystarczające, to zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Ważny będzie pierwszy i drugi kwartał 2025 roku - wyjaśnił Potapowicz.

Nie planują kolejnego rozszerzenia SPPN

W lutym 2025 roku rozszerzona zostanie strefa płatnego parkowania o kolejną część Mokotowa. Potapowicz zapewnił, że nie jest planowane w przyszłym roku powiększenie jej o kolejne dzielnice. - W tej chwili mówi się jedynie o rozszerzeniu strefy na Pradze Południe. Raczej nie przewidywane jest to w gminach obrzeżnych - stwierdził.

SPPN przy Grochowskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Kluczowe mogą być kwestie związane z likwidacją części miejsc parkingowych w ramach systemu parkuj i jedź (P+R) wzdłuż linii otwockiej. Jest to związane z pracami prowadzonymi przez PKP PLK. - Prace te związane są z budową dodatkowych torów - poszerzenie i dobudowanie dwóch dodatkowych linii kolejowych - tak zwanej szybkiej kolei - co powoduje, że zlikwidowane zostaną niektóre parkingi prowadzone przez gminy - powiedział.

Zapewnił, że prowadzone są rozmowy z kolejarzami na temat możliwości wybudowania alternatywnych miejsc, żeby parkowanie nie rozkładało się na małe uliczki między innymi Radości, Międzylesia, Anina i Miedzeszyna.

Bardzo ważne dla mieszkańców okolic linii otwockiej jest zakończenie budowy wiaduktu i tunelu w Rembertowie, przejazdów w Falenicy i Radości i wiaduktu w Józefowie. - To spowoduje, że linia otwocka będzie płynna - dodał.

Nowa kanalizacja, wymiana opraw latarni i inwestycje drogowe

Kolejną ważną sprawą jest budowa kanalizacji między innymi na Zielonym Wilanowie, w Wawrze, Białołęce i w Rembertowie. - Wody Polskie uwolniły wreszcie możliwość podwyższania opłat za wodę i ścieki przez przedsiębiorstwa kanalizacyjne, w tym MPWiK. Środki finansowe zbierane co roku z tytułu tych opłat pozwolą zabezpieczyć budżet MPWiK, a po drugie przeznaczyć większe środki właśnie na takie inwestycje - zaznaczył.

Potapowicz wymienił również zakończenie w 2025 roku projektu SAVA, czyli wymiany wszystkich (prócz historycznych) opraw latarni ulicznych. - To duży, oszczędnościowy projekt energetyczny. Wymieniamy wszystkie oprawy na ledowe, zarówno na drogach ZDM-u, jak i dzielnicowych - powiedział.

Dodał też, że w 2025 roku zostanie zakończony remont placu Centralnego (część placu Defilad), a także zakończone zostaną wszystkie prace związane z budową trasy tramwajowej na Wilanów.

Tramwaj linii 16 do Wilanowa Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa

Sejm uchwalił budżet na 2025 rok Źródło: TVN24