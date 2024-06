Skuter zapakowali do busa i odjechali. Nie wiedzieli o kamerze

Zajęło im to kilkadziesiąt sekund, zapakowali skuter do busa i odjechali. Kradzież nagrała kamera, a trzech mężczyzn szybko odwiedzili policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu śródmiejskiej komendy.

Do kradzieży motocykla doszło przy ulicy Jaracza. - Jeden ze sprawców zaparkował busa na środku jezdni i włączył światła awaryjne. Po chwili dołączyło do niego dwóch innych mężczyzn, którzy obserwowali otoczenie i czekali na dogodny moment, by ukraść skuter. Wspólnie załadowali jednoślad do samochodu, po czym jeden z nich wsiadł za kółko i odjechał, a dwaj odeszli pieszo. Cała akcja trwała kilkadziesiąt sekund - przekazuje sierż. szt. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.