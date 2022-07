"Ukradł z klatki walizki nowych lokatorek". Przed policjantami schował się pod łóżkiem

W walizkach przedmioty warte 10 tysięcy złotych

Kobiety o tym, co je spotkało powiadomiły policjantów. Rozwikłaniem zagadki zajęli się funkcjonariusze ze śródmiejskiego wydziału operacyjno-rozpoznawczego. - To oni w zaledwie kilka dni nie tylko trafnie wytypowali osobę podejrzewaną o tę kradzież, ale także zatrzymali ją i odzyskali zarówno walizki, jak i wszystkie przedmioty, które się w nich znajdowały o wartości ponad 10 000 złotych - wyliczył Szumiata. I dodał: - Sprawcą okazał się sąsiad z klatki obok. Kamery monitoringu zarejestrowały to co zrobił. Mężczyzna ukrył skradzione rzeczy w swoim mieszkaniu. Kiedy do niezamkniętych drzwi lokalu zapukali policjanci i weszli do środka 51-latek wskoczył pod łóżko udając, że w mieszkaniu nie ma nikogo. Kryminalni nie dali się jednak na to nabrać.