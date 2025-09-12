Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Alkomat pokazał sześć promili

Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Resort zdrowia chce zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
Źródło: TVN24
Strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który leżał przed sklepem w Alejach Jerozolimskich, a z jego rany sączyła się krew. W trakcie oczekiwania na karetkę strażnicy przebadali poszkodowanego na zawartość alkoholu. Gdy zobaczyli wynik przekraczający śmiertelną dawkę, nie mogli uwierzyć własnym oczom.

Do zdarzenia doszło w środę. Minęła godzina 18, gdy strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który - mimo prób - nie był w stanie wstać o własnych siłach.

"Funkcjonariusze kilka minut później byli już na miejscu. Przed wejściem do jednego ze sklepów w Alejach Jerozolimskich zastali leżącego mężczyznę, z którym trudno było nawiązać kontakt werbalny. Strażnicy zauważyli, że na prawym ramieniu ma stary opatrunek, z którego sączyła się krew. Wezwali na miejsce karetkę i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy" - podała w komunikacie straż miejska.

Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Źródło: Straż miejska

"Cztery promile mogą być dawką śmiertelną"

W trakcie oczekiwania na pogotowie funkcjonariuszom udało się uzyskać od mężczyzny skąpe informacje - powiedział, że jest obywatelem Mołdawii i że "wypił tylko jedno piwo". "Gdy strażnicy poddali go badaniu alkomatem, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Wyświetlacz wskazał 3 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co oznacza ponad… sześć promili. Dla porównania, przyjmuje się, że już cztery promile mogą być dawką śmiertelną" - podkreślili strażnicy.

Funkcjonariusze ułożyli mężczyznę w pozycji bocznej bezpiecznej. Gdy na miejsce dotarli ratownicy medyczni, decyzja była jednomyślna - zamiast do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, mężczyzna został pilnie przewieziony do szpitala.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejskaAlkohol
Czytaj także:
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
Okolice
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
Artykuł sponsorowany
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
Włochy
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Okolice
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
Okolice
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
Śródmieście
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
Okolice
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
Śródmieście
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
Praga Południe
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
Białołęka
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
Okolice
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
Okolice
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
Ochota
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
Praga Północ
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
Okolice
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
Białołęka
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Okolice
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Okolice
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Okolice
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki