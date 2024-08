Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec trzech osób, które według śledczych czerpały korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Miało to trwać dziewięć lat, a łączny zarobek miał przekroczyć trzy miliony złotych.

Ponadto cała trójka została również oskarżona o czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Za zarzucane czyny 55-letniej Nataliji W. grozi kara do 15 lat a pozostałym oskarżonym do ośmiu lat więzienia.

Kilka agencji towarzyskich na terenie Warszawy

W toku śledztwa prokurator z Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie ustalił, że liderką grupy Natalija W. zarządzała kilkoma mieszkaniowymi agencjami towarzyskimi na terenie Warszawy. "Organizowała także wyjazdy kobiet świadczących usługi seksualne do hoteli" - wyjaśnia prokuratura, która dodaje, że proceder trwał dziewięć lat, od 2014 do 2023 roku. W tym czasie małżeństwo W. miało zarobić blisko 3 mln 800 tys. zł.