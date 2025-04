Nocna bójka na Dworcu Centralnym. "Dwóch mężczyzn miało rany kłute i cięte"

Dworzec Centralny od strony Alej Jerozolimskich (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

W nocy na Dworcu Centralnym doszło do bójki między trzema mężczyznami. Dwie osoby z obrażeniami trafiły do szpitala. Trzeci z uczestników awantury został zatrzymany.

Policjanci interweniowali na dworcu Warszawa Centralna w niedzielę około godziny 2 w nocy.

Doszło tam do szarpaniny pomiędzy trzema mężczyznami. - W jej wyniku dwóch z nich trafiło do szpitala. Trzeci z mężczyzn, 34-latek, został zatrzymany, był nietrzeźwy - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia, w tym dlaczego doszło do szarpaniny.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że podczas bójki użyty był ostry przedmiot. - Dwóch mężczyzn miało rany kłute i cięte. 23-latek ranę brzucha, a 15-latek rany cięte ręki – dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Rany odniesione przez mężczyzn były powierzchowne i nie zagrażały życiu. Po opatrzeniu w szpitalu zostali oni zwolnieni do domu.