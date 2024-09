"Nie zamierzamy dłużej milczeć". Ojcowie zaprotestują w Śródmieściu

W piątek na ulice Śródmieścia wyjdą ojcowie, którzy sprzeciwiają się izolowaniu dzieci po rozwodzie i domagają, by miały one dostęp do obojga rodziców. Uczestnicy manifestacji spotkają się przed Rotundą i przejdą w stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Możliwe są utrudnienia w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Czego domagają się ojcowie?

"Wieloletnie zaniedbania oraz brak zmian w prawie rodzinnym doprowadziły do strasznych rodzinnych tragedii, niektórzy rodzice pomimo postanowień sądów latami nie widzą swoich dzieci. Arogancja i brak poszanowania Praw Dziecka do obojga rodziców przez państwowe instytucje doprowadzają do tragedii setek tysięcy dzieci w Polsce" - czytamy w komunikacie organizatora. "Nie zamierzamy dłużej milczeć" - napisali. Ojcowie piszą o potrzebie przeciwstawienia się alienacji rodzicielskiej, niszczeniu więzi przez sądy rodzinne, braku poszanowania praw dziecka do więzi z obojgiem rodziców.