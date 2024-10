Wypełzł, kiedy dziecko odrabiało lekcje. "Okazałe szczypce robiły wrażenie"

We wtorek strażnicy miejscy z ekopatrolu dostali wezwanie do kamienicy przy alei Przyjaciół. W jednym z mieszkań wieczorową porą spod kanapy wypełzł skorpion. jak relacjonują strażnicy, był wielkości pięciozłotówki, ale jego okazałe szczypce robiły wrażenie. Mimo to, nie przeraził on kilkuletniego chłopca, który odrabiał w tym pokoju lekcje. Dziecko nakryło nieproszonego gościa plastikowym pojemnikiem na kanapki i zawołało mamę.