Upadła przy wejściu do metra, "nie ruszała się, miała zamknięte oczy"

Przy wyjściu ze stacji metra Nowy Świat-Uniwersytet upadła starsza kobieta, rozbijając głowę. Pomogli jej strażnicy miejscy i przechodnie. Seniorka została opatrzona i bezpiecznie czekała na przyjazd karetki, która przewiozła ją do szpitala.

Do interwencji straży miejskiej doszło w środowe popołudnie. Funkcjonariusze z Oddziału Specjalistycznego zauważyli podczas patrolowania śródmiejskich ulic zbiegowisko w rejonie skrzyżowania Nowego Światu i Świętokrzyskiej.

"Przy wyjściu ze stacji metra na ziemi leżała w kałuży krwi starsza kobieta. Wokół gromadzili się ludzie. Ktoś zadzwonił po pogotowie. Seniorka nie ruszała się, miała zamknięte oczy. Funkcjonariusze poprosili o miejsce do interwencji i podjęli działania ratownicze" - relacjonuje straż miejska w komunikacie.

Starsza kobieta upadła przy wejściu do metra Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

Seniorka zraniła się w głowę

Strażnicy spróbowali nawiązać kontakt z 87-latką. Po chwili okazało się, że kobieta jest przytomna, ale mocno zdezorientowana i obolała. "Na potylicy miała głębokie, obficie krwawiące rozcięcie skóry. Funkcjonariusze założyli na głowę tamujący krwawienie opatrunek uciskowy i zaktualizowali zgłoszenie na pogotowie ratunkowe" - podaje straż miejska.

Kobietę ułożono na chodniku w pozycji bocznej bezpiecznej. Funkcjonariusze monitorowali jej stan i prowadzili z nią spokojną rozmowę, czekając na przyjazd karetki. "W pewnym momencie do ratowników podeszła przypadkowa kobieta, która przedstawiła się jako lekarz" - czytamy w komunikacie. Piesza towarzyszyła poszkodowanej i strażnikom do momentu przekazania seniorki ratownikom medycznym. Następnie 87-latka trafiła do szpitala.

Straż miejska podaje, że obecnie już 100 funkcjonariuszy ma uprawnienia ratownicze, a szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej regularnie przechodzą wszyscy strażnicy. "To właśnie z tych umiejętności skorzystał patrol ratujący seniorkę" - podkreślono.