Koniec granitowej pustyni. Sadzą drzewa przed Zodiakiem

Na placu przed Zodiakiem w centrum Warszawy pojawiły się drzewa. To efekt zmian, jakie urzędnicy zdecydowali się wprowadzić kilka lat po odbudowie pawilonu. Po czasie dostrzegli, że granitowe płyty, jakimi wyłożono niemal całą przestrzeń, nie przystają do czasów kryzysu klimatycznego. Niebawem rozpoczną się nasadzenia krzewów i bylin.

Prace przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku. Urzędnicy pochwalili się w czwartek ich efektami. Część płyt z białego granitu została usunięta, a w ich miejscu tworzone są "zielone wyspy, które pełnią funkcję mikroekosystemów z retencją wody opadowej". Na razie na placu posadzono 34 nowe drzewa, w tym brzozy i graby.

"Wkrótce dosadzonych będzie ponad cztery tysiące sztuk bylin i krzewów. Nowe nasadzenia nie tylko zapewnią cień latem, ale również schłodzą otoczenie dzięki odparowywaniu wody z powierzchni liści" - zapowiada stołeczny ratusz w komunikacie.

Kameralna przestrzeń w centrum miasta

Zamiarem urzędników było, by "zabetonowany" dotąd plac został przekształcony w przyjazny dla mieszkańców zakątek. "Będzie bardziej kameralny, zyska cień w ciepłe dni, ale zachowa wszystkie swoje dotychczasowe funkcje" - podkreślono. Mieszkańcy znajdą na placu nowe miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe. Nadal będzie tam dostępna przestrzeń na kawiarniane stoliki.

Ratusz podaje, że wszystkie elementy dotychczasowego zagospodarowania zostały ponownie wykorzystane. Wykonawca remontu przygotował nowe siedliska dla ptaków oraz owadów z poidełkami w formie wydrążonych kamieni ze stałym nawodnieniem.

"Nawierzchnia placu została podparta na punktowych słupkach, co umożliwia retencję wód opadowych do gleby w miejscu jej opadu, bez konieczności odprowadzenia jej do kanalizacji deszczowej. Pod placem zbudowano zbiornik retencyjny o wielkości 10 metrów sześciennych. do magazynowania wód opadowych, które będą wykorzystywane do nawadniania roślinności" - czytamy w komunikacie. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć nakłady związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni. System nawadniania jest sterowany automatycznie i w razie suszy zostanie przełączony na system wodociągowy.

Zabetonowany plac przed Zodiakiem

Przypomnijmy, że zrekonstruowany budynek pawilonu Zodiak oddano do użytku stosunkowo niedawno - w 2018 roku. Sam odbudowany obiekt budził powszechny zachwyt, ale szczelnie wyłożony granitowanymi płytami plac przed nim zdumiewał. Architekci mówili o efekcie "białej kartki", urzędnicy zwracali uwagę na pionową roślinność wsadzoną w coś w rodzaju donic zepchniętych pod ścianę Pizza Hut. Argumentowali, że w tak ruchliwym miejscu zieleń byłaby zadeptana.

Drzewa przed pawilonem Zodiak Drzewa przed pawilonem Zodiak Źródło: UM Warszawa Drzewa przed pawilonem Zodiak Źródło: UM Warszawa Drzewa przed pawilonem Zodiak Źródło: UM Warszawa