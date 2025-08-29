Ruszyły negocjacje w sprawie umowy na projekt odbudowy Pałacu Saskiego

Minister Sienkiewicz zapowiedział odbudowę Pałacu Saskiego. "To jest cały czas złym pomysłem" Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Spółka Pałac Saski ogłosiła, że w poniedziałek pracownia architektoniczna WXCA otrzymała zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy na opracowanie projektu architektonicznego odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 6, 8 i 10/12 w Warszawie.

Negocjacje dotyczą ostatecznych warunków umowy. "Projekt dokumentu uzyskał pozytywną opinię Prokuratorii Generalnej RP oraz akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaproszenie do negocjacji stanowi jeden z formalnych wymogów realizacji tego rodzaju zamówienia w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych" - informuje w komunikacie spółka Pałac Saski.

Przedstawiciele pracowni WXCA Group i spółki Pałac Saski rozpoczęli negocjacje Źródło: Pałac Saski

Po zawarciu umowy architekci rozpoczną prace projektowe. Przygotowana przez nich dokumentacja budowlana stanie się podstawą do uruchomienia procedury wyboru generalnego wykonawcy.

W planach spółki jest przeprowadzenie kolejnego etapu badań archeologicznych w rejonie dawnego Pałacu Brühla i kamienic przy Królewskiej. W komunikacie podano, że trwa także obserwacja próbek płyt elewacyjnych z piaskowca.

Warszawa. Pałac Saski - widok ogólny. 1939 - 1944 Źródło: NAC

Konkurs architektoniczny

Negocjacje z pracownią WXCA rozpoczynają się dwa lata po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego. Jego wyniki ogłoszono 12 października 2023 roku. Z tej okazji przygotowano uroczystość, w której wzięli udział ówczesny prezydent Andrzej Duda oraz minister kultury w rządzie PiS Piotr Gliński. Zdaniem kapituły pracownia zaprezentowała najlepszą koncepcję odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej.

To samo biuro zaprojektowało między innymi monumentalny budynek Muzeum Historii Polski na Cytadeli czy tzw. plac pięciu rogów.

Organizatorem konkursu była spółka Pałac Saski, a bezpośrednim operatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Wzięło w nim udział 11 pracowni.

Skąd ta zwłoka przy zawarciu umowy? Jak tłumaczył jesienią ubiegłego roku Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski, już na przełomie 2023 i 2024 roku przygotowano pierwszy zarys umowy. Ale zarząd spółki Pałac Saski postanowił przygotować nowy projekt, który "w pełniejszy sposób uwzględniać będzie obecne realia". O co chodzi? Między innymi o pogłębione prace archeologiczne, które miały rozpocząć się w drugiej połowie tego roku. - Podjęta została decyzja o zwiększeniu ich zakresu. Uzyskanie odpowiednich zezwoleń i dokonanie uzgodnień dotyczących tej materii jest niestety czasochłonne - mówił Kuliński.

Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje Źródło: Pracownia WXCA

Koncepcja odbudowy

Podstawowym założeniem inwestycji jest odbudowa zespołu Pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 6, 8 i 10/12 w zewnętrznym kształcie architektonicznym, jaki budynki te posiadały w przededniu wybuchu II wojny światowej, czyli 31 sierpnia 1939 roku.

Grób Nieznanego Żołnierza, czyli jedyny istniejący dziś fragment dawnej zabudowy, ma pozostać nienaruszony. Zadaniem architektów będzie wkomponowanie go w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego. "W tym zakresie zwycięska koncepcja zakłada wyróżnienie barwą oraz stworzenie wyraźnej dylatacji w obrysie obecnego kształtu pomnika" - zapowiada spółka w komunikacie.

Grób Nieznanego Żołnierza Źródło: TVN24

Dalej dodano, że nienaruszalne są również pozostałości murów piwnicznych Pałacu Saskiego. Chroni je wpis do rejestru zabytków. Pracownia WXCA zaproponowała w koncepcji, że zostaną one odpowiednio wyeksponowane i udostępnione zwiedzającym.

W miejscu małego dziedzińca Pałacu Brühla ma powstać sala plenarna, przeznaczona na potrzeby Senatu RP. W planach jest też wybudowanie wielofunkcyjnej sali koncertowej z widokiem na Ogród Saski w przywróconej kamienicy Lessla (przy ul. Królewskiej 10/12).

Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski Zwiedzanie piwnic pałacu Saskiego Źródło: Tomasz Tołłoczko/spółka Pałac Saski

"Szczegółowe rozwiązania przyniesie jednak wprowadzenie zaleceń pokonkursowych oraz wielobranżowy projekt koncepcyjny, którego opracowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy z biurem architektonicznym" - zapowiada spółka Pałac Saski.

Konsultacje społeczne

Szefowa resortu kultury Marta Cienkowska zapowiedziała przeprowadzenie do końca tego roku "szerokich konsultacji na temat celu i formy funkcjonowania Pałacu Saskiego". Dodała, że ich wyniki zostaną przedstawione prawdopodobnie w styczniu.

Deklaracja padła podczas konferencji prasowej w czwartek, 21 sierpnia. Nowa ministra kultury przedstawiła na niej plany i bieżące projekty resortu. Jak poinformowała, trwają prace nad strategią wspierania kultury pamięci. Zaznaczyła, że państwo polskie potrzebuje spójnej, przemyślanej i długofalowej polityki historycznej.

