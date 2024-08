Wojewoda Mariusz Frankowski przekazał, że w tej chwili problemy z przejezdnością występują na trasach S7, S79 i S2. – Do godziny 15 powinniśmy udrożnić trasę S8 – powiedział wojewoda.

Do walki z usuwaniem skutków nawałnicy skierowano około 400 policjantów. – Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom, zapewnieniu przepływu ruchu w całym mieście i dookoła Warszawy. Staramy się to upłynnić jak najszybciej – powiedział Dariusz Walichnowski, szef stołecznej policji.

Przerwany wał przeciwpowodziowy

Intensywne działania strażaków trwają przy Potoku Służewieckim w okolicach ulicy Arbuzowej, gdzie doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. - W tym miejscu jest 30 domów zagrożonych. Właśnie przyjechał piach. Będziemy workować, a worki z piachem stawiać w drzwiach. Przystąpimy do wypompowywania wody z poziomu parteru i piwnic - powiedział Krzywiec. - Dopóki woda nie opadnie, nie przetoczymy jej do ujścia Wisły - zastrzegł.